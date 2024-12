Alessandria, piano luci per più di 18 milioni in 6 anni

Alessandria si illumina grazie a un piano radicale di rinnovo di tutti gli impianti cittadini. Un intervento voluto dal Comune, per un investimento di più di 18 milioni in sei anni, portando alla sostituzione di 16.500 luci, soppiantate da led di nuova generazione. Quello iniziato nel 2024 - sarà completato entro dicembre 2025 - è un progetto cui l'amministrazione lavora con Enel Sole. Con la riqualificazione energetica si avrà anche per Palazzo Rosso un consumo ridotto del 60% rispetto all'attuale. Previsti sei lotti cui corrispondono specifiche aree. Rilevante la riattivazione della torre faro di via Torino 1, alla periferia della città, che smise di funzionare durante l'alluvione del 1994. A disposizione dei cittadini c'è un'app ad hoc che renderà più facile intervenire in caso di guasto. Rilevante l'intervento sulla storica piazza Garibaldi, che riguarda portici, aree parcheggio e attraversamento pedonale. Già ultimati, invece, piazza Libertà, parchi Lions, giardini Usuelli. "Per l'amministrazione più illuminazione vuol dire anche più sicurezza - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante -. Ma anche estetica. Abbiamo una città bella, che però per essere apprezzata dev'essere visibile".