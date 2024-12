Presentato il programma culturale delle Universiadi 2025

È stato presentato il programma culturale dei Torino 2025 FISU World University Games. Il comitato organizzatore ha dato vita a un percorso di attività, eventi e partnership con il territorio in cui si svolgeranno i Giochi, organizzati in cinque macroaree concettuali: i giovani, l'intelletto, la saggezza, il futuro e la speranza. "Il tema della cultura, dello sport e dei grandi eventi è centrale per lo sviluppo di una società dinamica e competitiva - spiega Alessandro Ciro Sciretti, presidente del comitato organizzatore - questi elementi possono generare sinergie straordinarie. I Giochi di Torino 2025 saranno una grande vetrina per fare conoscere i beni artistici e paesaggistici locali e una grande occasione per creare itinerari turistici che uniscano siti di interesse storico con impianti sportivi". Tra i vari partner delle iniziative figurano il Conservatorio Giuseppe Verdi, l'Accademia Albertina delle belle arti, la Scuola Comics, l'Arma dei carabinieri, Turismo Torino, i quattro atenei piemontesi, la Camera di commercio di Torino e la Regione Piemonte.