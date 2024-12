Fimp, 30% pediatri senza accesso a anagrafi vaccinali regionali

"Le anagrafi vaccinali regionali esistono, ma il 30% dei pediatri di famiglia non vi ha accesso e non ha quindi la possibilità di verificare se un bambino abbia o meno ricevuto un certo tipo di vaccinazione". Il dato, raccolto tramite un'indagine interna della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp), è stato evidenziato dal presidente nazionale Fimp Antonio D'Avino durante la presentazione, oggi a Roma, dell'edizione 2025 del Calendario vaccinale per la Vita. "Questo accade nelle realtà in cui esistono le anagrafi, ma in altre non ci sono proprio", ha continuato D'Avino, che ha sottolineato come spingere alcune regioni in tale direzione in è "fondamentale per incrementare la copertura vaccinale". Citando i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, D'Avino ha ricordato che "in 50 anni con i vaccini sono state salvate 154 milioni di vite, di cui 145 milioni bambini sotto i 5 anni". Ma i vaccini, ha puntualizzato, "salvano le vite se vengono somministrati. Servono strategie per incrementare le coperture, che non proteggono solo chi non si può vaccinare in quanto fragile, ma anche chi si è vaccinato e rientra nella casistica in cui l'azione è meno efficace". In questo senso, ha concluso, "è necessario formare anche i medici a una comunicazione efficace, empatica, dando disponibilità a tutti gli operatori del territorio di poter fare informazione ma anche somministrare, aumentando l'accesso alle vaccinazioni".