UniCredit-Commerzbank: Berlino attacca, mossa "ostile"

La mossa di UniCredit di aumentare la sua quota in Commerzbank, che ha ulteriormente alimentato le speculazioni su un'offerta pubblica di acquisto, è stata "non coordinata e ostile". Lo ha fatto sapere un portavoce del governo tedesco, Wolfgang Buechner. "UniCredit sta ancora una volta adottando misure non coordinate e ostili", ha sottolineato, aggiungendo che "attacchi ostili e acquisizioni ostili sono inappropriati nel settore bancario". Unicredit oggi ha sottoscritto nuovi strumenti finanziari relativi alle azioni Commerzbank, in linea con l'obiettivo precedentemente dichiarato di raggiungere una quota fino al 29,9%, e ha raggiunto "circa il 28%". "Unicredit aveva già pubblicamente sottolineato in precedenza di non voler più agire prima delle elezioni federali", ha osservato il portavoce del governo, che ha definito "inappropriato" l'approccio del secondo gruppo bancario italiano. UniCredit, che a settembre ha annunciato a sorpresa di aver acquisito il 9% del capitale di Commerzbank - di cui il 4,5% dallo Stato tedesco - non nasconde il proprio interesse per la seconda banca tedesca in vista di un possibile fusione. Berlino si è dichiarato da subito ostile a qualsiasi scalata, difendendo l'indipendenza della Commerzbank. Una posizione ribadita anche oggi: lo Stato tedesco "considera i progetti di Unicredit con occhio critico, perché l'integrazione di due grandi banche d'importanza sistemica è sempre accompagnata da notevoli rischi, tra l'altro per i dipendenti", ha dichiarato Buchner.