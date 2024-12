GLORIE NOSTRANE

Delmastro e Donzelli, due cuori e una fiamma: "Io lavo i piatti a mano, lui guarda Cartabianca"

Il ménage domestico della "convivenza d'acciaio" tra il sottosegretario alla Giustizia e il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Neppure il caso Cospito ha infranto la loro amicizia. Ci vorrebbe una sitcom per TeleMeloni

“Io e Donze, come lo ho soprannominato, viviamo ancora insieme, è un patto di convivenza d’acciaio il nostro”. Chi dei due prepara da mangiare? “Lui mangia pochissimo quindi ognuno cucina per sé”. E chi lava i piatti? “Anche quelli li facciamo separati: io lavo i piatti a mano, perché vengono meglio, lui utilizza la lavastoviglie”. Roba da sguattera del Guatemala. A pennellare il quadretto domestico è il sottosegretario alla Giustizia e deputato FdI Andrea Delmastro, la cui convivenza con Giovanni Donzelli era diventata di dominio pubblico qualche mese fa. Fu proprio nell’appartamento che i due esponenti di Fratelli d’Italia dividono dalla scorsa legislatura nel quartiere Monti della Capitale che avrebbero parlato e condiviso “informazioni sensibili” sui rapporti tra i detenuti al 41 bis, in particolare al caso dell’anarchico Alfredo Cospito, notizie poi usare da Donzelli in Aula per attaccare parlamentari del Pd. Vicenda che è costata al politico biellese l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio per cui è sotto processo a Roma.

È infatti il 31 gennaio 2023 quando lo stesso Donzelli, pubblicamente, legge alla Camera stralci di documenti “a limitata divulgazione”, ovvero interni alla polizia penitenziaria passatigli dal collega e coinquilino Delmastro. Cosa c’è in quegli atti? Il rendiconto di una visita di un gruppo di parlamentari del Pd al carcere di Sassari dove, allora, si trovano al regime di 41 bis proprio Cospito, in sciopero della fame, e alcuni boss mafiosi che hanno in passato interloquito con l’anarchico. Sulla base di questa relazione – che Delmastro ottiene dopo diverse sollecitazioni agli organi di Dap, Gpm e Nic – Donzelli accusa i dem recatisi a Sassari di essere collusi con la criminalità.

Come ciò sia avvenuto e, soprattutto, se è stata infranta la legge lo stabiliranno i giudici. Di certo la buriana non ha messo a repentaglio la convivenza che, anzi, procede nel più o meno solito ménage. Del resto i due meloniani della fiamma magica si conoscono da tempo, da almeno 25 anni. “Nel movimento giovanile ci becchettavamo spesso – ha confidato in una recente intervista –. Io sono di Biella, lui toscano. Lui era della destra protagonista, io della destra sociale. Poi tutto è cambiato quando è nato Fratelli d’Italia. Si sono rimescolate tutte le carte. Politiche e umane. Noi ci siamo trovati in sintonia e dalla scorsa legislatura condividiamo l’appartamento”.

Con la tv regina della casa: “Io voglio guardare sempre e solo Top Crime, lui invece punta esclusivamente su talk e approfondimenti politici, è innamorato di Cartabianca”, ha confidato Delmastro a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Chi dei due è più dormiglione? “Io la notte dormo tre o quattro ore, non vado mai a dormire prima dell’una e trenta o le due e mi sveglio alle cinque e trenta. E spesso trovo già sveglio anche lui”. Il regalo di Natale “glielo darò venerdì o lunedì prossimo”. E l’albero lo avete preparato in casa? “Certo, è un alberello piccolino, senza lucette ma un bell’albero. Magari il regalo glielo farò trovare lì sotto…”. Non ha ancora programmi per Capodanno ma, visto quello trascorso a Rosazza, terminato con il colpo esploso dalla pistola di Emanuele Pozzolo, “non farò una festa come l’anno scorso”.