INNOVAZIONE

L’Europa ha messo il "chip" su Novara

Ok della Commissione a 1,3 miliardi di aiuti di Stato a sostegno della futura fabbrica di semiconduttori in Piemonte. Cirio e Urso esultano. Sarà il primo del suo genere in Europa e, secondo i piani, dovrebbe entrare a pieno regime nel 2033

L’investimento miliardario dello Stato italiano a sostegno dell’investimento di Silicon Box per costruire una fabbrica dei chip a Novara ha superato le forche caudine europee. La Commissione europea ha infatti appena dato l’ok, in base alla norma sugli aiuti di Stato, allo stanziamento da 1,3 miliardi deciso dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

I cantieri per la futura fabbrica dovrebbero aprirsi entro il 2025: sarà la prima fabbrica europea di advanced packaging e chiplet integration di Silicon Box, per un investimento complessivo di 3,2 miliardi. Il “confezionamento avanzato” consente di integrare più chip, spesso con funzioni diverse, in un unico pacchetto, creando un modulo multi-chip o un "chiplet".

Un progetto ritenuto “di interesse strategico nazionale” dal Governo Meloni, e che si inserisce anche nella cornice della strategia europea del Chips Act, volto a raggiungere l'autonomia tecnologica dell'Europa sui semiconduttori raddoppiando la quota di mercato globale dell’Ue entro il 2030, passando dal 10% ad almeno il 20%. Un risultato che dà senso alla presidenza del Piemonte nell'alleanza europea dei microchip: la fabbrica del gruppo tecnologico di Singapore che a partire dal 2028 dovrebbe impiegare 1.600 tecnici altamente specializzati, senza considerare l’indotto. Anche il posizionamento è strategico: a metà strada tra la Fondazione per l’intelligenza artificiale di Torino e la Fondazione Chips di Pavia.

Ma quello che per il governatore del Piemonte Alberto Cirio è “l'ultimo tassello dell'investimento di Silicon Box in Piemonte e a Novara che ora entra nel vivo”, in realtà è soltanto il primo passo per mettere a terra un investimento ad alto valore aggiunto che però, vista la sua complessità, avrà tempi necessariamente lunghi: dovrebbe entrare a pieno regime nel 2033, quando riuscirà a lavorare circa 10.000 pannelli a settimana.

Si tratta del terzo investimento italiano nel settore dei chip approvato dalla Commissione Europea sui cinque progetti totali, ha dichiarato Urso. Il ministro, senza risparmiarsi trionfalismi, ha annunciato che il “piano strategico sulla microelettronica” del Governo “ha innescato un effetto volano negli investimenti portando il settore in Italia a superare i 9 miliardi di euro nel solo 2024, posizionandoci al secondo posto in Europa dopo la Germania". Il sindaco di Novara Alessandro Canelli può festeggiare il gradito “regalo di Natale”, giunto sotto l’albero in anticipo.