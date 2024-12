PALAZZO LASCARIS

Consiglio "minato" in Piemonte, Cirio nella trappola dei direttori

Inizia domani la maratona natalizia a Palazzo Lascaris. Oltre alla legge Vignale c'è il bilancio d'aula, l'esercizio provvisorio e le nomine delle partecipate. Dall'opposizione 4mila emendamenti. E la giunta vara i primi vertici della burocrazia regionale

Tre giorni per approvare la nuova legge di riorganizzazione del personale, l’esercizio provvisorio, il bilancio del Consiglio regionale e la prima infornata di nomine nelle partecipate del Piemonte. La maratona a Palazzo Lascaris inizia domani e rischia di trasformarsi in una corsa ostacoli in cui non è scontato che il centrodestra riuscirà ad arrivare al traguardo con tutti gli obiettivi raggiunti. Anzi. La maggioranza rischia seriamente di rimanere impantanata nelle sabbie mobili dell’aula: depositati ci sono quasi 4mila emendamenti ostruzionistici di Movimento 5 stelle, Pd e Alleanza Verdi e Sinistra e soprattutto c’è una deadline che non si può ignorare. L’ordine del giorno fissato dal presidente Davide Nicco pone l’approvazione dell’esercizio provvisorio alla fine e non all’inizio di questo tour de force, riducendo di molto i margini di trattativa del centrodestra ed esponendo anche questa votazione all'ostruzionismo di Pd e alleati.

L’esercizio provvisorio è uno strumento che consente alla Regione di gestire le proprie risorse nel solco del bilancio dell'anno precedente. Questo comporta che gli assessorati potranno spendere “in dodicesimi” le proprie risorse, cioè non un euro in più di quanto speso lo scorso anno. Qualora non dovesse essere votato l’esercizio provvisorio con il nuovo anno inizierebbe la gestione provvisoria, che è ancor più stringente e di fatto congelerebbe l’ente limitando la sua attività all’assolvimento delle determinazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse. Fondamentale, dunque, ottenere il via libera.

Domani, in apertura, il Consiglio discuterà quattro pregiudiziali, poi la maggioranza potrebbe chiedere il contingentamento dei tempi per aggirare gli emendamenti ostruzionistici e a quel punto inizierebbe la corsa a ostacoli. La legge sul Personale è particolarmente controversa, sia perché aumenta le direzioni (e quindi i costi), sia perché elimina per gli aspiranti direttori il requisito dei cinque anni di dirigenza, una “gavetta” che fino a questo momento era considerata condizione essenziale per ascendere al vertice della burocrazia regionale. “Non abbiamo fatto altro che recepire una legge nazionale che aveva votato anche il Pd” fanno presente dal centrodestra, ma le minoranze da quell’orecchio non ci sentono.

E a dimostrazione di una crescente tensione tra maggioranza e minoranze ci sono le parole della capogruppo pentastellata Sarah Disabato dopo la commissione sanità sulla salute mentale, dove tra i banchi del centrodestra è comparso il solo Salvatore Castello: “Quando si parla di posti questa maggioranza si dimostra particolarmente determinata e presente, ma se l’argomento sono il disagio o la prevenzione del suicidio allora disertano”. Tema sollevato anche dal Pd con Gianna Pentenero e Daniele Valle: “Il braccio di ferro sui nuovi direttori è evidentemente più urgente degli impegni istituzionali”. Intanto lunedì potrebbe essere il giorno in cui la giunta nominerà i primi cinque direttori, frutto dei bandi che stanno per chiudersi.