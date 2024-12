POLITICA & SANITÀ

Braccio di ferro Regione-Università

sui direttori degli ospedali

L'Ateneo torinese non vuole Schael alla Città della Salute. L'assessore tiene il punto: "Scelta migliore". Domani nuovo incontro. Aria di veti anche a Novara su Scarpetta al Maggiore della Carità. Effetto domino sul resto delle Asl e aumentano le incertezze

Braccio di ferro tra Università e Regione. Inutile girarci attorno, è ciò che da almeno quarantott’ore sta accadendo in Piemonte sulla nomina dei futuri direttori generali delle aziende ospedaliere universitarie. Così come dietro un vocabolario fatto di “confronti”, “valutazioni” e “riflessioni” mal si nascondono quelli che, ad oggi, appaiono come nulla di diverso da veti da parte delle istituzioni accademiche rispetto alle proposte avanzate dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi (Fratelli d’Italia) nei primi contatti con gli atenei. Succede a Torino, così come a Novara e non è affatto escluso che possa ripetersi anche ad Alessandria.

Seguendo la norma che prevede la nomina del direttore generale da parte della Regione “acquisita l’intesa del Rettore dell’Università”, Riboldi ieri l’altro ha incontrato il vertice dell’ateneo torinese al quale ha manifestato la sua intenzione di affidare la Città della Salute, attualmente diretta da Giovanni La Valle, a Thomas Schael. Un nome, quello del “tedesco”, che ha subito sollevato una ridda di obiezioni da parte dell’Università nell’incontro con l’assessore, il quale invece – come ribadito ancora nelle scorse ore allo Spiffero – continua a ritenere quello di Schael “il profilo che più risponde alle necessità e alle complessità di una grande azienda ospedaliera come Città della Salute”.

In Piemonte per conto di Agenas nel periodo in cui la Regione, governata dalla giunta di Sergio Chiamparino, era ancora sottoposta al piano di rientro, il manager maturò la fama di inflessibile controllore dei conti e delle procedure, dividendo le opinioni tra chi ne stimava queste peculiarità e chi le malsopportava. Un rigore che lo ha accompagnato anche in ruoli in situazioni non facili come commissario all’Asl Napoli 2 o la direzione dell’azienda sanitaria di Crotone. Attualmente dirige l’Asl di Chieti, ma il suo approdo alle Molinette se resta una ferma intenzione dell’assessore, a oggi trova un ostacolo nell’Università, in quel mondo accademico o, più esattamente, in quella parte di esso che prediligerebbe una figura diversa. Non è un mistero che diverso atteggiamento sarebbe riservato dall’ateneo all’altro nome che viene fatto per la sostituzione di La Valle, ovvero quello di Franca Dall’Occo, attualmente allla guida dell’Asl To3 cui dovrebbe approdare proprio l’attuale numero uno di Città della Salute. Stimata ai piani alti del grattacielo del Lingotto, per lei Riboldi ha parlato di “altre prospettive”. Che tradotte nei piani dovrebbero sostanziarsi nella direzione del Mauriziano.

L’inserimento della manager in una eventuale rosa di nomi su cui ragionare con l’Università, ad oggi, è un’ipotesi che Riboldi esclude, ribadendo l’intenzione di convincere i cattedratici della validità della sua scelta a favore di Schael, anche se l’allargamento ad altri profili, magari tra i nuovi ingressi nell’elenco regionale, potrebbe rappresentare una possibile soluzione. L’attesa è concentrata sul nuovo incontro con l’ateneo previsto per domani, ma non si può affatto escludere che lo stallo permanga, complicando ulteriormente una partita, come quella per il rinnovo di buona parte delle aziende piemontesi, in cui quello di Città della Salute, pur eclatante, non è il solo problema.

Altre resistenze da parte del mondo accademico arrivano, infatti, a Novara dove per la direzione del Maggiore della Carità, al posto di Gianfranco Zulian, pareva abbastanza certa la designazione di Stefano Scarpetta, attualmente alla guida dell’Asl To4. Obiezioni e riserve sul suo nome sono emerse nei primi contatti con l’Università del Piemonte Orientale che nel caso permanessero imponendo alla Regione una scelta diversa avrebbero un effetto domino su altre aziende, incominciando proprio da quella della provincia dell’assessore, ovvero l’Asl di Alessandria per il cui attuale direttore Luigi Vercellino sarebbe previsto un ritorno, dopo alcuni anni, alla To4.

Ma Alessandria è anche la sede della più giovane tra le aziende universitarie che, per la prima volta appunto, si trova a osservare la procedura dell’intesa con l’Upo per la nomina del nuovo direttore o la riconferma dell’attuale Valter Alpe. Anche in questo caso si potrebbero prospettare riserve o vere e proprie contrarietà su questo o quel nome indicato dalla Regione? Non ci vorrà molto per scoprirlo.

Nel frattempo quel che accade a Novara e più ancora a Torino non può che far emergere una situazione in cui quell’intesa prevista dalla legge che dovrebbe essere alla base di una fattiva collaborazione tra il sistema sanitario regionale e le Università, rischia di vedere assottigliarsi la linea di demarcazione tra il gradimento o meno della scelta in capo alla Regione e una sorta di controproposta che non compete al mondo accademico, ma deve ricadere alla politica che ne è poi, nel bene o nel male, unica responsabile. E proprio guardando alla politica, ai suoi equilibri e alle sue variabili, non si può che avere sulla complicata vicenda piemontese che una sola certezza, quella che i nomi dei manager e i loro ruoli nella governance della sanità saranno, appunto, certi solo al termine della giunta che ratificherà le nomine.