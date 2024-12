Leader per caso

C’è una vecchia battuta di Carlo Donat-Cattin pronunciata in uno dei tanti Consigli Nazionali della Dc a metà degli anni ‘80 che conserva una straordinaria attualità. Diceva lo statista piemontese riferendosi anche ai leader democristiani dell’epoca – che, per intenderci, erano “giganti” rispetto ai cosiddetti leader e capi della stagione politica contemporanea – “che in politica il carisma o c’è o non c’è. È inutile darselo per decreto”.

Ecco, appunto, “il carisma o c’è o non c’è”. In sostanza, l’esatto opposto di quello che capita concretamente nella politica italiana di oggi. Presunti leader che vengono creati in laboratorio, partiti disegnati e pianificati a tavolino e personaggi in cerca d’autore che pensano di essere capi partito perché “benedetti” da una intramontabile casta di potere. Quella vera, però, e non quella denunciata ridicolmente dai populisti dei 5 stelle.

È appena il caso di registrare - per fermarsi all’ultimo leader pianificato a tavolino - quello che capitato concretamente all’ormai ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Nell’arco di una settimana – ripeto, una settimana – questo “civil servant” è stato: possibile “federatore” dell’ex campo largo, cioè la coalizione di sinistra e progressista; poi possibile “federatore” dell’area centrista della coalizione di sinistra e progressista; infine, possibile “federatore” dei cattolici centristi all’interno del Pd. La conclusione di questo simpatico balletto è stata quella che Ruffini, alla fine, si è dimesso da Direttore dell’Agenzia delle Entrate per ragioni ovvie e persino scontate.

Ora, anche se questo è stato un caso più unico che raro conferma, per chi non l’avesse ancora compreso, che la leadership in politica non è una variabile indipendente. Anche in tempi dove lo squallido slogan dei 5 stelle “uno vale uno” ha rischiato di diventare quasi la regola che caratterizza la classe politica italiana. E questo perché, pur in una stagione ancora dominata dall’assenza dei grandi partiti popolari, democratici, collegiali e profondamente radicati nella società, la leadership bene o male te la devi conquistare sul campo. Cioè attraverso la concreta battaglia politica e non soltanto con la benedizione dei Prodi di turno o di chi per esso.

È altrettanto evidente, però, che casi come quello di Ruffini non sono affatto isolati, anche questo è stato, forse, il più emblematico per come è stato gestito da chi ha voluto trasformare un bravo e qualificato dirigente del settore pubblico in un leader politico se non già addirittura in uno statista.

Per questi motivi, semplici ma essenziali, forse è ancora il caso di non archiviare del tutto l’esperienza che arriva dal passato. Un passato non solo recente ma quello che affondava le sue radici nella cosiddetta prima repubblica. Ovvero, senza dimenticare “il carisma” richiamato da Donat-Cattin in tempi non sospetti, è appena il caso di ricordare che la caratura, il profilo soprattutto la credibilità di un leader politico esistono nella misura in cui sono legittimati dal basso e non solo indicati dall’alto. Sempreché si voglia ridare prestigio, autorevolezza e nobiltà alla politica e ai suoi strumenti principali, cioè i partiti. Che, non a caso, non possono essere guidati da dilettanti o casualmente ma, al contrario, da uomini e donne che dimostrano concretamente che sono punti di riferimento della propria comunità politica.