Pd, Regione risposta su crisi Trasnova e Yazaki

La Regione spieghi quali iniziative intende prendere in merito alla situazione di Trasnova e di Yazaki Italia: lo chiedono Laura Pompeo e Gianna Pentenero, consigliere del partito democratico. "Sono casi - spiegano - che si inseriscono nel contesto più ampio della gravissima crisi dell'automotive. In Piemonte il caso delle commesse ha colpito tutte le aziende del comparto e serve un tavolo regionale che ragioni sul futuro: da Stellantis all'indotto non possiamo continuare a inseguire le emergenze". Le esponenti dem osservano che il 30 novembre sono terminati gli ammortizzatori della Trasnova, mentre Yazaki, a seguito della cancellazione da parte di Maserati delle richieste relative alla fornitura di cablaggi, ha deciso di avviare una procedura di licenziamento collettivo per 52 lavoratori su 75. "Abbiamo appreso - afferma Pompeo- che il 13 dicembre Trasnova ha inviato alla Regione una richiesta per verificare la sua disponibilità a fornire ulteriori strumenti di sostegno ma, a oggi, non risulta vi sia chiarezza su che cosa la giunta intenda fare. Ho quindi presentato un'interrogazione per sapere dall'assessore Chiorino se siano stati avviati tavoli di confronto con Trasnova e Yazaki per valutare soluzioni alternative finalizzate a tutelare i livelli occupazionali e a sostenere lavoratori e famiglie come, per esempio, un fondo straordinario". "Sarebbe davvero importante - conclude Pompeo - prevedere un tavolo di confronto vero per capire qual è l'azione programmatoria e di sostegno al futuro dell'industria della nostra Regione. Lo sarebbe per queste aziende, ma anche per tutte le altre interessate da questa gravissima crisi"