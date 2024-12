LA SACRA RUOTA

Auto, vendite al palo e l’elettrico inchioda

Prosegue la frenata delle immatricolazioni in Europa (-1,9% a novembre). In Italia il calo è addirittura del 10,8%. Più di tutti soffre il motore Bev, che continua a perdere quote di mercato. L'assenza di infrastrutture per la ricarica tra i motivi della freddezza del mercato

Prosegue la frenata delle vendite di auto in Europa. Più di tutti soffre l’elettrico che dopo la fiammata iniziale perde sensibilmente quote di mercato. Le immatricolazioni di auto elettriche a batteria in Europa sono diminuite, infatti, del 9,5% a 130.757 unità nel mese di novembre 2024. Questo calo – spiega l’Acea, l’Associazione dei costruttori europea – è stato causato principalmente da una significativa flessione delle immatricolazioni in Germania (-21,8%) e Francia (-24,4%). Il risultato è un volume di mercato da inizio anno inferiore del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una quota di mercato totale ora al 13,4%.

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono diminuite dell’8,8% il mese scorso, dopo cali significativi in Francia (-19,6%), Belgio (-61,4%) e Italia (-31,4%). A novembre, le ibride plug-in rappresentavano il 7,6% del mercato automobilistico, in calo rispetto all'8,1% dello scorso anno. In calo anche i volumi da inizio anno, in calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di veicoli ibridi elettrici sono aumentate del 18,5% a novembre, con una quota di mercato salita al 33,2%, rispetto al 27,5% dello scorso novembre, superando le immatricolazioni di auto a benzina per il terzo mese consecutivo. Prezzi alti e mancanza di infrastrutture per la ricarica elettrica restano i motivi principali della freddezza del mercato verso motori bev e plug-in.

In contrazione anche le vendite di auto a benzina, diminuite del 7,8%. Tutti e quattro i principali mercati hanno registrato cali: la Francia crolla con una riduzione del 31,5%, seguita dall’Italia (-12,3%). Sebbene più modesti, anche Germania e Spagna hanno registrato cali (rispettivamente -5,4% e -2,3%). Con 266.115 nuove auto immatricolate il mese scorso, la quota di mercato per la benzina è scesa al 30,6%, in calo rispetto al 32,5% dello stesso mese dell'anno scorso. Giù anche il mercato delle auto diesel, diminuito del 15,3%, con una quota di mercato del 10,6% lo scorso novembre.

A livello generale, nel mese di novembre le immatricolazioni in Europa sono diminuite dell’1,9%. La Francia ha guidato la classifica con un forte calo del 12,7%, seguita dall’Italia (-10,8%), mentre il mercato tedesco ha ristagnato leggermente (0,5%). Tra i quattro mercati Ue più significativi, solo la Spagna ha registrato una crescita positiva (6,4%). A undici mesi dal 2024, le immatricolazioni di auto nuove sono rimaste stabili (+0,4%), raggiungendo 9,7 milioni di unità. Mentre il mercato in Spagna ha registrato un andamento positivo (+5,1%), si sono registrati cali in Francia (-3,7%), Germania (-0,4%) e Italia (-0,2%).