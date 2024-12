In ospedale per ecografia scopre un tumore, operato a Rivoli

Si presenta al pronto soccorso di Pinerolo per un'ecografia e scopre di avere un tumore che non aveva mai dato sintomi: il paziente, un professionista di 52 anni, è stato operato a Rivoli (Torino) ed è stato dimesso nei tempi previsti e senza ulteriori complicanze. A parlare del caso, che è stato gestito dall'Asl 3, è la newsletter dell'Assessorato regionale alla Sanità. Il paziente si era rivolto ai medici perché accusava forti dolori al fianco e aveva notato sangue nelle urine. Si è accertata la presenza di una rara forma tumorale al rene di quasi quattro chili. Il 52enne è stato sottoposto a una nefrectomia radicale, con asportazione di rene e surrene, eseguita da una equipe multidisciplinare composta da Salvatore Stancati, direttore dell'Urologia dell'AslTo3, Stefano Guercio, responsabile dell'Urologia di Pinerolo, Mauro Garino, direttore della Chirurgia generale dell'ospedale di Rivoli, collaboratori, anestesisti e infermieri (tutte le strutture fanno parte del Dipartimento di Chirurgia, diretto da Andrea Muratore). "Nei momenti difficili della diagnosi e poi dell'intervento - racconta il paziente - ho ricevuto durante tutto il percorso, sia a Pinerolo sia a Rivoli, un'assistenza sanitaria di altissimo livello da medici e infermieri, ma anche un'attenzione umana che è andata ben oltre le cure cliniche. Ho un'attività libero professionale che condivido con mia moglie e l'assenza dal lavoro avrebbe costituito un danno enorme: in ospedale, grazie alla comprensione e alla collaborazione del personale, mi è stato possibile, compatibilmente con le mie condizioni di salute, condividere con mia moglie momenti dedicati alla gestione di una parte dell'attività, senza i quali certamente avrei avuto danni importanti collaterali alla malattia, che in questo modo sono riuscito a evitare». "La storia - sottolinea Federico Riboldi, assessore regionale alla sanità - dimostra concretamente quanto la multidisciplinarietà e la condivisione di conoscenze siano fondamentali per la buona riuscita di interventi complessi. Un aspetto ancora più importante in un'Asl estesa su un territorio così ampio".