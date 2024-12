OBITUARY

Morto Brigandì, l'avvocato di Bossi

Aveva 72 anni. Più volte parlamentare con la Lega Nord e membro del Csm. Con il Senatur fu anche procuratore generale della Padania. Era ricoverato a Torino per un tumore

È morto Matteo Brigandì, ex senatore e deputato della Lega Nord, storico avvocato di Umberto Bossi che lo aveva voluto componente eletto dal Parlamento del Csm. Aveva 72 anni. Brigandì era gravemente malato a causa di un tumore ed era ricoverato nella clinica torinese Fornaca.

Originario di Messina, stabilitosi a Torino, Brigandì era laureato in giurisprudenza e si era appassionato al progetto politico della Lega Nord fin dai suoi albori. Tanto da diventare legale di fiducia di Umberto Bossi e farsi nominare "procuratore generale della Padania". A lungo parlamentare leghista prima al Senato tra il 1994 e il 1996, poi alla Camera tra il 2006 e il 2013, in una parentesi tra i due incarichi nazionali è stato eletto consigliere regionale in Piemonte e nominato assessore, incarico in seguito al quale si dovette dimettere per guai giudiziari.

A Milano era stato indagato per accuse di patrocinio infedele e auto riciclaggio e condannato a due anni e due mesi e a risarcire la Lega con oltre un milione e 870mila euro. Ma in appello, e poi in Cassazione, erano cadute tutte le accuse. Solo una settimana fa il Tribunale di Milano aveva condannato la Lega Nord al pagamentodi 3 milioni di euro proprio in favore di Brigandì, come compensi professionali dal 2000 al 2012, in virtù di quello che è stato definito un patto siglato nel 2014 tra Bossi e il nuovo segretario Matteo Salvini che aveva convinto il legale a rinunciare a 6 milioni di euro di mancati pagamenti di parcelle in cambio della conferma dell’intero staff della segreteria leghista nel passaggio Bossi-Salvini, cosa che poi non è avvenuta.