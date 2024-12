Cultura: +12% partecipazione a eventi, si torna a dati pre-Covid

L’indicatore che monitora i livelli di partecipazione culturale fuori casa della popolazione dai 6 anni, si attesta al 35,2%, in aumento di 12 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 2022 (23,1%). Per la prima volta dopo 4 anni, il valore torna ai livelli osservati nel periodo antecedente alla pandemia (nel 2019 era il 35,1%). Sono alcuni dei dati presentati, oggi a Roma, nel volume con le "Minicifre della cultura 2024", raccolta dei principali dati statistici, indicatori e informazioni sulle politiche culturali, sulla domanda e sull’offerta di cultura in Italia, curata dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Secondo i dati aumenta anche la percentuale di persone di 6 anni e più che si sono recate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l’intervista, passata dal 10,2% del 2022 al 12,4% nel 2023, senza però tornare ai livelli del 2019 (15,3%).