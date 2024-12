SACRO & PROFANO

Caramba che vescovo, il piemontese Giordano alla diocesi di Grosseto

Torinese, classe 1970, laureato in Economia e commercio, ha prestato servizio nell'Arma prima di entrare in seminario. Teologo morale è stato a lungo collaboratore di mons. Anfossi alla Cei nella pastorale per la famiglia, importando il metodo Retrouvaille

Con l’accettazione delle dimissioni di Giovanni Roncari, presentate il 19 agosto scorso, giorno del suo 75esimo compleanno, papa Francesco ha nominato don Bernardino Giordano nuovo vescovo della Diocesi di Grosseto e della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello che restano unite in persona episcopi. La decisione

Piemontese, teologo morale, don Bernardino Giordano è nato a Torino il 23 marzo 1970. Laureato in Economia e commercio a Torino, ha prestato servizio militare nell’arma dei carabinieri. Ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. Il 15 dicembre 2001 ha ricevuto l’ordinazione presbiterale a Saluzzo da mons. Diego Bona. È incardinato nella diocesi di Saluzzo. È stato insegnante all’Istituto Superiore di scienze religiose di Fossano e la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale-sezione parallela di Torino. È stato cancelliere vescovile, direttore dell’Oratorio don Bosco di Saluzzo, presidente dell’Asilo “San Giuseppe” e parroco della parrocchia Sant’Agostino.

Il vescovo eletto ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della pastorale familiare, sia per i suoi servizi in Cei, sia perché è stato il sacerdote che, agli inizi del duemila, collaborò fattivamente con il vescovo Giuseppe Anfossi, allora presidente della Commissione episcopale per la famiglia della Cei, nella diffusione, in Italia, del metodo Retrouvaille, il percorso nato in Canada negli anni ’70, pensato per aiutare coppie di sposi attraversate da un momento di crisi, a recuperare le ragioni della loro vocazione coniugale. Don Bernardino venne inviato negli Stati Uniti per conoscere più da vicino il metodo e verificarne l’applicabilità nel contesto italiano. Di ritorno dalla sua missione oltreoceano, don Giordano, tra i principali esperti italiani di pastorale familiare, collaborò gomito a gomito con mons. Anfossi per impiantare questo percorso anche nel nostro Paese ed oggi Retrouvaille è una realtà importante nella “cura” di tante crisi coniugali. Don Bernardino sarà il 65° Vescovo di Grosseto (82° se si considerano anche i vescovi di Roselle) e l’87° vescovo di Sovana-Pitigliano, il settimo per la diocesi nella sua attuale conformazione.