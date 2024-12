POLITICA & GIUSTIZIA

Fondazione Open, il caso è chiuso. Prosciolti Renzi e il "Giglio Magico"

Cinque anni di gogna per un'inchiesta che fin dall'inizio sembrava traballante. L'ex premier: "Vissuto da appestato. Meloni e Travaglio dovrebbero scusarsi". Parole al fiele anche nei confronti del pm Turco. Assolti pure Boschi, Lotti, Carrai e tutti gli altri indagati

Tutti prosciolti per tutti i reati. Non c’è rimasto nulla dell’inchiesta sulla fondazione Open che per cinque anni ha tenuto sulla graticola l’ex premier Matteo Renzi e buona parte di quello che all’epoca dei fatti era considerato il Giglio Magico. Una sequela di amici e sodali tra cui Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’imprenditore Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi finiti nel tritacarne di una indagine controversa (“farlocca” per usare le parole dello stesso Renzi) avviata nel 2019 dalla Procura di Firenze e che oggi il gup Sara Farini ha definitivamente chiuso.

I pm contestavano a Renzi di aver utilizzato la fondazione Open per finanziare il Pd, raccogliendo soldi da privati per eventi legati alla propria attività, senza però che questa rispettasse i requisiti di trasparenza e tracciabilità richiesti alle fondazioni che agiscono come organi di partito. La tesi è che Open agisse come articolazione di partito, e che quindi dovesse rispettare obblighi più stringenti nella raccolta e gestione delle donazioni.

La fondazione Open era nata nel 2012 col nome di Big Bang, come strumento finanziario per organizzare le annuali riunioni della “Leopolda”. Il presidente era l’avvocato Bianchi, mentre del consiglio di amministrazione facevano parte lo stesso Renzi, Boschi, Lotti e Carrai. La fondazione fu chiusa nel 2018 e si stima che nei suoi sei anni di vita abbia gestito circa 6 milioni di euro, usati in parte per sostenere i costi di organizzazione della Leopolda. L’inchiesta però si concentrava su quasi 3,6 milioni che, secondo la procura, fra il 2014 e il 2018 sarebbero stati utilizzati “per sostenere l’attività politica di Renzi, Lotti e Boschi e della corrente renziana”. Un impianto accusatorio apparso sin dall’inizio traballante e oggi definitivamente smontato.

“Ho quasi cinquant’anni. Gli ultimi cinque li ho vissuti da appestato” scrive Renzi sui social. Parla dell’inchiesta come di uno “scandalo assoluto per tutti quelli che avevano letto le carte, ma nonostante questo sono stato politicamente massacrato da tanti, a cominciare da Fratelli d’Italia e dai Cinque Stelle. Dopo anni di sofferenza oggi arriva la notizia: Prosciolto. Prosciolto io, prosciolti tutti i miei amici”. Poi aggiunge: “Oggi in tanti dovrebbero scusarsi, Meloni e Travaglio in primis. Non lo faranno. Pace. Al pm che mi ha accusato, Luca Turco, lo stesso che ha aggredito la mia famiglia, non ho niente da dire. Mi spiace solo che vada in pensione dopodomani senza pagare per le sue perquisizioni illegittime e per la sua indagine incostituzionale. Chi sbaglia paga vale per tanti italiani, non per lui”.