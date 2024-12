Torino: minoranze in Consiglio, poche comunicazioni concesse

"Sono poche le comunicazioni concesse in Consiglio comunale". A lamentarlo parte delle minoranze in Sala Rossa dopo la tradizionale conferenza stampa di fine anno. "In qualità di capogruppo di Forza Italia proporrò di dare più dignità allo strumento della richiesta delle comunicazioni al sindaco", annuncia la consigliera Federica Scanderebech, spiegando che "ad oggi le minoranze, con un'applicazione interpretativa stretta del regolamento, non solo spesso non vedono accettate le richieste, ma vengono anche ammutolite senza che venga permesso il minuto in aula in cui esprimere le motivazioni delle richieste effettuate". "Sarà mio impegno proporre una revisione dell'articolo per dare più dignità alle minoranze", aggiunge Federica Scanderebech. Critico anche il capogruppo M5s Andrea Russi. "Pochissime comunicazioni concesse, 19 su 53, - attacca -, un consiglio che non delibera più, con 80 deliberazioni approvate, 23 in meno dell'anno scorso, di cui 14 su riconoscimento debiti fuori bilancio, 2 surroghe e 2 variazioni della composizione delle commissioni. Nel 2019, a titolo di esempio - conclude -, le delibere approvate furono 140, senza quelle dei debiti fuori bilancio, e le comunicazioni concesse 42 su 85".