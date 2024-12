Torino: rinasce l'ex ospedale Maria Adelaide

"Oggi - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - prende il via un progetto che risponde alle esigenze di uno degli assi di sviluppo strategici della nostra città, quello di città universitaria, e che la vede sempre più attrattiva per i giovani da tutto il mondo, con una particolare attenzione all'inclusione degli studenti con disabilità. Ma non solo: grazie a questa convenzione un immobile da tempo dismesso tornerà fruibile per tutta la comunità cittadina, mantenendo al suo interno anche l'originaria vocazione di presidio sanitario di prossimità. Questo è davvero un bell'esempio dei benefici della collaborazione tra pubblico e privato", ha concluso.