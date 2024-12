Consiglio comunale di Torino, nell'anno 44 sedute e 80 delibere

Nel 2024 il Consiglio comunale di Torino si è riunito per 44 sedute, una in più dell'anno scorso, sono state approvate 80 delibere, contro 103 nel 2023, 92 mozioni e 24 ordini del giorno. Sono inoltre state discusse 495 interpellanze (566 nel '23), 7 interpellanze del cittadino e sono state concesse 19 comunicazioni rispetto alle 53 presentate. Sono alcuni numeri che descrivono l'attività dell'assemblea di Palazzo civico illustrati oggi nella conferenza stampa di fine anno. E' stata anche l'occasione per la tradizionale 'classifica' dei più e meno presenti: sul podio Silvio Viale (Radicali +Europa) con 595 presenze fra Consiglio e Commissioni, Silvia Damilano di Torino Bellissima (562) e il capogruppo M5s Andrea Russi (535). Fanalino di coda Andrea Tronzano (FI) con 6 sedute in metà anno prima delle dimissioni da consigliere, il capogruppo di Torino Bellissima Paolo Damilano (32) e la consigliera della Lega e parlamentare Elena Maccanti (33). Il sindaco Stefano Lo Russo presente 28 volte in Sala Rossa. Fra i dati evidenziati dalla presidente Maria Grazia Grippo "il record di visite guidate a sale auliche e rifugio anti aereo, 7.059 di cui 4.300 studenti e studentesse. E si arricchiranno con nuovi percorsi a tema cinematografico. Una voglia di partecipazione in crescita - ha sottolineato - testimoniata anche dai diritti di tribuna. E abbiamo cercato di aumentare il protagonismo dell'assemblea cittadina fuori dalle sedi istituzionali, soprattutto per valorizzare i temi dei diritti civili e sociali". "Il Consiglio è uno specchio importante della società e motore del cambiamento nel rispetto della Carta Costituzionale", ha detto la vicepresidente Ludovica Cioria, mentre il vicepresidente vicario Domenico Garcea ha lamentato lo "scarso o quasi inesistente coinvolgimento delle minoranze nelle cerimonie ufficiali dove la presenza dei consiglieri con la fascia tricolore è stata concessa solo alla maggioranza. Auspico dunque un maggior coinvolgimento delle opposizioni nel 2025". A concludere l'incontro è stata la presentazione del quaderno 'Morire di carcere' da parte della garante dei detenuti, Monica Gallo che ha ricordato le "88 vittime di quest'anno, un elenco che non termina più".