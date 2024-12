ECONOMIA DOMESTICA

Contanti saluti all'evasione. L'Italia preferisce il cash

Nel Belpaese l'uso del contante è ancora sopra la media europea e rapppresenta il 62% dei pagamenti. Le transazioni digitali sono comunque in aumento, soprattutto per gli acquisti di maggior valore. L'indagine della Bce

I pagamenti digitali continuano a crescere, seppur a un ritmo più lento, mentre il numero di transazioni in contanti rimane significativo nel 2024, soprattutto per transazioni di piccolo importo e pagamenti tra persone. Il cash è ancora il metodo di pagamento più diffuso nei negozi, anche se il suo utilizzo continua a diminuire. Lo rileva la Bce nel suo ultimo studio sulle abitudini di pagamento dei consumatori nell'area dell'euro (Space), sottolineando che in termini di valore, la quota degli strumenti di pagamento digitali continua ad aumentare, con le carte che restano dominanti, seguite dal contante, mentre le app mobili sono in crescita. Per quanto riguarda l'Italia l'uso del contante è ancora sopra la media europea e rappresenta il 62% dei pagamenti rispetto al 52% della media dell'eurozona ma ha subito comunque un calo del 9% a favore di quelli digitali.

La maggioranza dei consumatori, inoltre, apprezza avere la possibilità di pagare in contanti. In termini di numero di pagamenti, il contante viene utilizzato nel punto vendita nel 52% delle transazioni, in calo rispetto al 59% del 2022. In termini di valore, le carte sono lo strumento di pagamento dominante (con una quota del 45% nel 2023, in calo rispetto al 46% dell'anno prima), seguite dal contante (che scenda dal 42 al 39 percento) e dalle app mobili (7%, in aumento rispetto al 4% del 2022). La crescente quota di pagamenti digitali è supportata da un aumento dei pagamenti online; questi rappresentano il 21% dei pagamenti quotidiani dei consumatori in numero e il 36% in valore, in aumento rispetto al 17% e al 28% rispettivamente nel 2022.



Lo strumento più utilizzato per i pagamenti online sono le carte, che rappresentano il 48% delle transazioni, seguite da altri mezzi elettronici come portafogli digitali e app mobili, che insieme rappresentano il 29% delle transazioni. Le preferenze dichiarate dai consumatori riguardo ai pagamenti non sono cambiate. Nel 2024, come nella precedente indagine del 2022, il 55% dei consumatori preferisce pagare nei negozi con carte e altri mezzi diversi dal contante, il 22% preferisce pagare in contanti e il 23% non ha una preferenza chiara. In media, i consumatori considerano le carte più rapide e facili da usare, mentre ritengono il contante più utile per gestire le spese e proteggere la privacy. La maggioranza dei consumatori (62% nel 2024, rispetto al 60% nel 2022) ritiene importante avere il contante come opzione di pagamento. Inoltre, una larga maggioranza (87%) è soddisfatta dell'accesso al contante, considerandolo molto o abbastanza facile da prelevare da un bancomat o una banca, anche se la soddisfazione è leggermente diminuita (in calo rispetto all'89% del 2022).



“I consumatori utilizzano sempre di più i pagamenti digitali e di conseguenza la quota di pagamenti in contanti continua a diminuire - ha dichiarato Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo e uomo di punta per l'euro digitale -. Questa tendenza è supportata da un passaggio dagli acquisti presso il punto vendita agli acquisti online. Allo stesso tempo, il contante rimane lo strumento di pagamento utilizzato più spesso presso il punto vendita e per i pagamenti tra persone nell'area dell'euro”. L'indagine Space è stata condotta fra settembre 2023 e giugno 2024 intervistando 50mila consumatori dell'eurozona. La prossima indagine sarà condotta nel 2026.