GRANA PADANA

Salvini rimanda la resa dei conti.

Romeo e Molinari "salvi" (per ora)

A Capitan Fracassa non conviene aprire un fronte interno. Del cambio dei capigruppo se ne riparlerà tra qualche mese, quando si rinnoveranno le cariche parlamentari di metà legislatura. Ma nel frattempo anche l'asse nordista si prepara

Che ce l’abbia in testa è sicuro, che riesca a metterlo in pratica è tutto da vedere. Matteo Salvini avrebbe in animo di cambiare la guida dei gruppi parlamentari che da tempo avverte se non ostili sempre meno in sintonia con la linea “nazionale” da lui imposta alla Lega e poco disposti alla cieca obbedienza. Nelle sue intenzioni l’elezione di Massimiliano Romeo a segretario del partito lombardo avrebbe dovuto far emergere la questione del doppio ruolo del senatore brianzolo, che a Palazzo Madama capeggia già dalla scorsa legislatura la compagine leghista, inducendolo al passo indietro. Gesto “di responsabilità” che, sempre nella cocuzza di Capitan Fracassa, dovrebbe poi inevitabilmente essere seguito dall’omologo di Romeo alla Camera, Riccardo Molinari, da otto anni indiscusso leader in Piemonte. Anzi, per dare il via libera alla candidatura di Romeo da parte di Salvini era circolata la voce di un accordo, garante lo stesso segretario federale, con la componente “sudista”, a cui sarebbe stato promesso il posto di capogruppo al Senato per il leccese Roberto Marti. E per quanto tutti si siano affrettati a smentire intese o pastette, qualcosa di vero doveva esserci visto che a ridosso del congresso lombardo Claudio Durigon, uno dei vice di via Bellerio ma soprattutto gran visir delle truppe meridionali, girava tronfio tra Montecitorio e Palazzo Madama con l’aria di chi si apprestava a incassare il bottino.

Le cose però sono andate diversamente. Romeo s’è guadagnato sul campo i galloni e poco o nulla dell’incoronazione deve a Salvini, a cui si è rivolto con toni inusuali: “Nella base c’è un malcontento che è non solo quello di chi ha perso il posto” ha detto nel suo intervento allo Sheraton, più volte interrotto dagli applausi. “Il nostro compito è stato di ascoltare, non di andare contro il segretario come qualcuno racconta. Per far capire all'intera dirigenza, non solo a Salvini, che c'è qualcosa che non funziona e perché ci possano essere proposte per il congresso federale. Non per andare contro ma per aggiustare la rotta: non è detto che la rotta sia sempre quella giusta”. Quindi la stoccata, rivolta in prima persona a Salvini: “Matteo, sai che sono sempre stato leale con te, ma se non parliamo più del Nord, al Nord i voti non li prendiamo più”.

Se c’era un accordo, l’accordo è saltato. Laconica è stata la risposta ai giornalisti che gli chiedevano lumi sulla conferma di Romeo a capogruppo: “Non lo so, una cosa alla volta, ne parleremo dopo”. E sul dopo dal suo entourage sfogliano il calendario alla prossima primavera quando in parlamento si procederà con il rinnovo dei vertici delle commissioni. Uno scarto temporale che non sembra preoccupare la falange degli ipersalviniani, da Andrea Crippa a Luca Toccalini, i due rampanti che marciano divisi (amici solo di facciata) per colpire uniti la generazione precedente la loro. Un appuntamento, quello di metà legislatura, per cercare di riequilibrare pesi e rappresentanze dei vari territori, con il Sud che reclama poltrone (“Con i nostri voti abbiamo salvato la Lega alle Europee”, mettendo sul loro conto anche il traino del generale Roberto Vannacci) e il Veneto sempre più imbufalito.

Salvini spera di guadagnare un po’ di tempo strappando un allungamento del mandato di Luca Zaia, anche se la motivazione (consentirgli di tagliare il nastro delle Olimpiadi) pare un tantino debole per giustificare l’indispensabile intervento legislativo. Con la futura presidenza della Regione pregiudicata, senza ministri né ruoli di primo piano (il presidente della Camera Lorenzo Fontana è un veronese ripudiato), i veneti battono i pugni. E nel loro giro d’orizzonte hanno messo gli occhi sulla poltrona di Molinari. Fa gola ad Alberto Stefani, classe 1992, il golden boy della Liga, gran funambolo tra il Doge e il Capitano, chiamato lo scorso settembre da Salvini nell’empireo dei suoi vice “federali”. C’è un piccolo problema: Stefani è anche segretario della Liga; quindi, si troverebbe nelle stesse condizioni di Molinari. Questo non significa che Salvini, dopo averlo azzoppato nella corsa alla presidenza di Montecitorio, abbia rinunciato all’idea di sostituire il parlamentare alessandrino verso su cui nutre sentimenti crescenti di insofferenza e diffidenza. Ha persino usato un commento social di una delle collaboratrici del gruppo con cui si congratulava per l’elezione di Romeo per attribuirgli intenzioni frondiste.

Come per la strategia politica anche sul fronte interno Salvini appare confuso e smarrito. Fa quello che gli riesce meglio: attacca a capocchia, si traveste da martire, rincula di fronte a pericoli spesso immaginari e si butta a capofitto nelle grane. Simula e dissimula, predica male e razzola peggio ma soprattutto perde tempo per prendere tempo. Come alla cena natalizia dell’altra sera con i gruppi parlamentari dove ha voluto attovagliati al suo fianco Romeo e Molinari, provocando bruciori di stomaco a panze solitamente rodate da nduja e bombette. Un colpo al Nord e uno alla Lega nazionale, per tirare a campare.