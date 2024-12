Regione Piemonte: Vignale, ddl sul personale valorizza il capitale umano

"In tutto il mondo del lavoro la capacità di progressione è necessaria a mantenere il personale più capace: dobbiamo rendere la nostra macchina flessibile, meritocratica e con sistemi di performance. Molti consiglieri hanno detto che avremmo potuto discutere di altro, ma sanno bene che per gestire tematiche importanti come lavoro, sanità, trasporti, serve un capitale umano che sa occuparsi di questo. Qualunque azienda investe sul capitale umano in particolare chi eroga servizi nei confronti dei cittadini". A dirlo l'assessore regionale al Personale, Gianluca Vignale, intervenuto in Consiglio sul Ddl sul personale. Vignale ha ricordato che il provvedimento "nasce dalla volontà di rendere omogenea la legge dello Stato, la Bassanini del 2001, che sostanzialmente prevede uno degli aspetti più discussi oggi dall'opposizione: quello per cui per accedere all'incarico di direttore non sia necessario il quinquennio di esperienza pregressa. Una norma come questa permette dunque di valutare titoli e competenze a prescindere dall'anzianità". L'assessore ha poi precisato che "stiamo discutendo di una piccola modifica normativa perché tutti gli altri aspetti di cui abbiamo discusso in commissione relativi al personale, dal welfare aziendale al sistema delle performance, non sono oggetto di modifica normativa". Quanto alla modifica del regolamento di accesso all'ente spiega che viene fatta "perché non potevamo utilizzare graduatorie esterne e questa era una limitazione".