SANITÀ

La Consulta blocca le assunzioni. "Concorsi esclusiva delle Asl"

Una sentenza boccia l'attività di reclutamento dell'agenzia regionale della Puglia. Allarme in Sardegna. Timori in Piemonte dove Azienda Sanitaria Zero formula bandi e gestisce i concorsi per medici e infermieri. Il direttore Leli: "Garantita l'autonomia"

Una sentenza della Corte Costituzionale s’aggira per la sanità e allarma più d’una Regione. In Puglia, da dove il pronunciamento della Consulta ha prodotto i suoi effetti dopo essere scaturito in seguito all’impugnativa del Governo di un provvedimento della giunta di Michele Emiliano, già devono rapidamente rimetter mano al sistema di concorsi per medici e infermieri.

In Sardegna la giovane amministrazione regionale guidata da Stefania Todde vede a rischio una parte importante della riforma della sanità isolana varata lo scorso agosto. E anche in Piemonte, seppur indulgendo a una certa tranquillità, si stanno facendo verifiche per accertarsi di non rientrare, con il ruolo di Azienda Sanitaria Zero, nella fattispecie censurata da dalla Corte.

Il suo pronunciamento che ha portato alla bocciatura di alcune disposizioni dell’Agenzia per i servizi sociosanitari della Puglia, poiché illegittime costituzionalmente, riguarda in particolare le attribuzioni affidate dalla regione all’Aress in materia di reclutamento del personale. Per la Consulta sono le Asl, o più esattamente ciascuna di esse, a dover assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e per questo “sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, pertanto – osserva la Corte – ad esse spettano le competenze riguardanti il reclutamento del personale nonché la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie”. I giudici costituzionali ribadiscono, inoltre che è “indispensabile che qualunque struttura aziendale privata o pubblica abbia una piena sfera decisionale in materia di scelta e di gestione del personale”. Da qui la sentenza che stabilisce l’illegittimità dell’affidamento ad altro organismo diverso da ciascuna azienda sanitaria o ospedaliera del reclutamento del personale, insomma dei bandi dei concorsi per non dire della destinazione dei professionisti a questa o quella struttura.

Le disposizioni regionali che, in Puglia, hanno introdotto nuove competenze all’ente strumentale della Regione proprio in tema di concorsi e destinazione per il personale sanitario, secondo la Consulta sono in contrasto con un decreto del 1992 e, quindi, in violazione dell’articolo 117 della Costituzione. Spetta, insomma, soltanto alle aziende sanitarie, nella loro piena autonomia, cercare i medici e gli infermieri necessari, senza che a farlo siano altri soggetti anche se nell’ambito della struttura regionale. Questo, almeno, secondo un’interpretazione abbastanza restrittiva della sentenza che non ha impiegato molto a far scattare l’allarme ben oltre i confini pugliesi.

In Sardegna, dai banchi della minoranza è Forza Italia, con il consigliere Marco Tedde, a sostenere che “anche per l’Ares sarda si pongono analoghi problemi” ponendo a rischio la stessa riforma voluta dalla presidente Todde che in gran parte è basata proprio sulle numerose competenze affidate all’agenzia regionale per la sanità che la governatrice intende allargare dall’originaria funzione di centrale unica di acquisto.

Anche in questo caso non mancano alcune analogie con la Super Asl piemontese che dalla sua istituzione nel corso della passata legislatura ha visto aumentare le materie di competenza e dopo un periodo di rodaggio sotto la guida del commissario Carlo Picco, da un anno è diretta da Adriano Leli. Tra i compiti c’è anche quello di reclutare personale sanitario per conto delle Aziende sanitarie e ospedaliere attraverso concorsi centralizzati. Un sistema scelto proprio per velocizzare le procedure e ampliare la possibilità per le Asl di pescare nelle graduatorie le figure di cui hanno bisogno. Una decisione che trova ulteriore ragione proprio nella ormai cronica carenza di personale cui la sanità del Piemonte, così come di tutto il resto del Paese, è costretta a fare i conti.

La sentenza della Consulta ora rischia, però, di poter produrre i suoi effetti anche in questo caso. L’eventualità viene ritenuta in Regione più che remota, tuttavia in queste ore gli esperti giuridici stanno leggendo al microscopio il pronunciamento della Corte Costituzionale, verificando tutte le attività della Super Asl. “I fabbisogni e le assunzioni sono materia di ciascuna azienda sanitaria – spiega Leli – e noi ci occupiamo soltanto delle procedure di selezione”, ovvero dai bandi e dei concorsi. Il direttore rimarca inoltre come “le aziende siano libere e autonome di pescare nelle graduatorie, noi non imponiamo nulla, men che meno ruoli e destinazioni”. Basteranno queste non lievi differenze rispetto alla Puglia a lasciare indenne il Piemonte dai possibili effetti di una sentenza che, pur naturalmente ineccepibile sotto il profilo giuridico, pare l’ennesimo ostacolo lungo una strada già fin troppo accidentata?