Armando Testa diventa partner creativo del gruppo Veronesi

Dal 2025 Armando Testa diventa partner strategico e creativo del Gruppo Veronesi. A conclusione della gara indetta nei mesi scorsi, il gruppo Veronesi - primo gruppo agroalimentare che in Italia può contare su una filiera completa e integrata per la produzione di mangimi, uova, carni e salumeria della tradizione italiana - ha infatti scelto l'agenzia creativa per la realizzazione delle prossime campagne dei suoi marchi Aia e Negroni. Dal prossimo anno, Armando Testa seguirà l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di una strategia di comunicazione integrata e multicanale con uno storytelling innovativo attraverso campagne TV, visual e social. L'obiettivo è quello di valorizzare tutti i brand alimentari del gruppo, "rafforzando ulteriormente - sottolinea una nota - il legame di fiducia tra le persone e i prodotti AIA e Negroni che già oggi sono presenti sulle tavole, rispettivamente di oltre 17 milioni e quasi 10 milioni di famiglie italiane". "La scelta di affidare a una sola agenzia la creatività di tutta la comunicazione di Aia e Negroni - spiegano dal Gruppo Veronesi - nasce dalla volontà di rendere ancora più iconico e identificativo il racconto dei nostri brand, con uno storytelling che rispecchi i valori in cui da sempre crediamo. Grazie alla collaborazione con un'altra realtà simbolo dell'italianità nel mondo come Armando Testa, vogliamo dare una voce e un immaginario nuovi a prodotti che da decenni sono sulle tavole di milioni di Italiani". "Siamo orgogliosi - dice l'Agenzia Testa - di essere al fianco di una grande eccellenza italiana come il gruppo Veronesi, un'azienda che nel tempo ha sempre contribuito alla cultura alimentare di questo paese e con cui Armando Testa è oggi entusiasta di condividere un ulteriore capitolo di questo percorso".