Stellantis conferma leadership nei veicoli commerciali dell'UE29

In un mercato automobilistico dell'UE29 che registra una lieve crescita alla fine di novembre (+1,3% dall'inizio dell'anno) e sta affrontando la difficile transizione verso la propulsione elettrica, Stellantis conferma la sua solida posizione nella classifica dei produttori automotive con una quota di mercato del 30,4% a novembre e del 29,4% dall'inizio dell'anno ed è N°1 in 8 paesi del G10.. La performance è ancora migliore nei veicoli commerciali elettrici (Cv Bev) poiché Stellantis è numero 1 con una quota di mercato del 33% dall'inizio dell'anno, con Peugeot come marchio più venduto con il 15,2% Nel mercato dei veicoli passeggeri e commerciali (Pc+Cv) dell'Ue29, le vendite sono aumentate in 6 dei paesi del G10, permettendo a Stellantis di consolidare il suo secondo posto tra i produttori con una quota del 17,4%. Stellantis conferma il suo primo posto in Francia, Italia e Portogallo, sia a novembre che dall'inizio dell'anno, ed è un solido numero 2 in Spagna, Regno Unito e anche in Germania, dove le vendite quest'anno sono aumentate dell'8,3% Stellantis progredisce di 0,1 punti percentuali a novembre nel mercato dei veicoli elettrici a batteria (Bev) e consolida la sua posizione sul podio con una quota di mercato del 12,5% dall'inizio dell'anno Stellantis domina il mercato dei Bev in Francia, essendo numero uno con una quota di mercato del 34,7% e con la Peugeot E-208 come auto elettrica più venduta dall'inizio dell'anno.