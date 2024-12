Comune Torino e Asl rinnovano convenzione per servizi disabilità

La Città di Torino e l'Azienda sanitaria locale Città di Torino hanno rinnovato la convenzione relativa alle attività socio-sanitarie a favore delle persone con disabilità e dei minorenni a rischio psico-evolutivo o con disabilità. La collaborazione e il reciproco impegno per mantenere i servizi attivi ha raccolto ieri l'approvazione della giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali e al Coordinamento delle relazioni con le Aziende Sanitarie Jacopo Rosatelli. Il rinnovo dell'accordo, che avrà una durata biennale, garantirà la continuità fino al 2026 di tutti i servizi socio-sanitari residenziali, diurni ed educativi, in coerenza con i Lea e le Dgr vigenti. Sono circa 2.500 le persone adulte con disabilità e 5.000 i minori interessati dal provvedimento, che garantirà quindi le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del sistema, con una spesa annua prevista per la Città di circa 18,5 milioni per i servizi rivolti alle persone con disabilità e di 13 milioni per i servizi rivolti ai minori a rischio psico-evolutivo o con disabilità. Il rinnovo prevede inoltre un adeguamento tariffario che si concretizzerà, a partire dal 1 gennaio 2025, con un riconoscimento da parte della Città di un aumento del 3,5% di tariffe e rette dei servizi residenziali, necessario per rispondere all'aumento del costo del lavoro sostenuto dai gestori e che tiene conto delle indicazioni normative e del confronto con le rappresentanze.