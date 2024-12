Piemonte, il Consiglio regionale approva il ddl sul personale

Con i 27 voti a favore della maggioranza il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge sul personale. Un provvedimento contestato dalle opposizioni che, per mostrare la loro contrarietà, hanno lasciato l'aula al momento della votazione. Protesta, anche durante la discussione, da parte del M5s che, definendo il Ddl "una legge per dare poltrone a qualcuno in particolare" ha tirato fuori il gioco da tavola 'Indovina chi?'. "Non è una legge di riordino o che permette di migliorare la qualità dei servizi per ma solo di aumentare il numero di poltrone", accusa la capogruppo Pd, Gianna Pentenero, che parla di "una legge ad personam. L'ennesima pagina triste di questa giunta". A respingere le accuse l'assessore al Personale, Gianluca Vignale, che ribadisce "non è assolutamente una legge ad personam, è una legge che consente non a qualcuno ma a tutte le persone con qualifica dirigenziale di poter concorrere al ruolo di direttore. E dice che i titoli e la meritocrazia valgono più dell'anzianità, che è quello che succede nel mondo del lavoro normale. Proviamo a rendere la Regione una macchina efficiente - conclude -, l'efficienza è il nostro dovere". Oltre al Ddl sono stati anche approvati due ordini del giorno collegati, quello a prima firma Pentenero (Pd), 'Superare le criticità del lavoro agile in Regione Piemonte, verso un futuro più efficiente e connesso anche nel pubblico impiego' e quello di Avs 'Maggiore supporto al congedo parentale e introduzione del congedo di paternità obbligatorio'.