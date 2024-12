PALAZZO LASCARIS

Questione Personale, la spunta Cirio

Il centrodestra porta a casa la nuova legge di riorganizzazione delle figure apicali in Regione Piemonte. Dura poco l'ostruzionismo delle minoranze. Show della pentastellata Disabato. L'assessore Vignale: "Ora la meritocrazia varrà più dell'anzianità"

Più che una maratona, come avevano promesso le opposizioni, è stata una corsetta, buona giusto per arrivare più asciutti ai bagordi natalizi. Per approvare la legge Vignale, che porta a zero i cinque anni d’esperienza dirigenziale precedentemente richiesti per i tecnici apicali della Regione Piemonte, sono bastate tre sedute del Consiglio regionale, tra martedì e venerdì.

Un provvedimento che mette il Piemonte in linea con la norma nazionale, quella legge Bassanini approvata 20 anni fa dal centrosinistra, alla quale tante Regioni si sono già adeguate. Ma la scelta di modificarla proprio adesso aveva fatto alzare più d’un sopracciglio, anche nel centrodestra e in particolare in Fratelli d’Italia, che già una volta aveva ottenuto di rimandare la modifica dei requisiti per i direttori di settore. Tra le altre modifiche anche l'incremento delle direzioni.

È la vittoria dell’assessore al Personale della lista Cirio, un passato nel Movimento sociale e poi in Alleanza nazionale, un presente da kingmaker dei grand commis regionali: Gian Luca Vignale ha ottenuto una legge che non voleva né il centrodestra né il centrosinistra, ha sfidato i sindacati e ha portato a casa il risultato pieno. Non era riuscito a farsi eleggere a giugno, ma il governatore non l’ha privato di un posto in giunta. In aula è rimasto impassibile mentre la 5 Stelle Sarah Disabato si alzava per regalargli il gioco da tavolo Indovina chi. L’indovinello è su “chi saranno i nominati di Vignale”, ci ha scherzato su la pentastellata: “Poltrone si fa”, ha continuato la presa in giro. La stessa battuta che apre il comunicato critico della Cgil, a testimoniare il link diretto che Disabato ha creato sull’argomento con il sindacato rosso. E mentre il Pd si è accontentato di recitare un ruolo da comprimario sulla partita, la capogruppo di Avs Alice Ravinale ha almeno ottenuto di veder inserita nella legge la sua proposta bandiera sul congedo di paternità.

Dalla sua il centrodestra ha avuto anche “il partito del lunedì libero”, maligna un consigliere d’opposizione. La minoranza non ha certo alzato muri contro la legge, al di là degli strali a parole, o dell’uscita dall’aula al momento del voto finale: l’ostruzionismo c’è stato ma è stato blando e già ieri sera è diventato chiaro a tutti che la maggioranza avrebbe portato a casa la legge senza difficoltà. Così nell’assemblea di lunedì il centrodestra potrà approvare senza patemi l’esercizio provvisorio e le nomine, poi via di corsa, a comprare gli ultimi regali.

Quella a cui ha dato il via libera Palazzo Lascaris è una legge “ad personas” secondo lo stesso Vignale, nel senso che vale per molti: “Titoli e meritocrazia valgono di più dell’anzianità”, ha rivendicato durante le dichiarazioni di voto. Il regalo di Natale lui l’ha appena ricevuto, e alla vigilia potrà godersi in panciolle “Una poltrona per due”. Anzi, per molti di più.