Caivano, tappa speciale fiaccola delle Universiadi di Torino 2025

Quella di oggi è stata una tappa speciale per la Fiaccola delle Universiadi Invernali di Torino 2025: la 'Guarini' è giunta a Caivano per la cerimonia organizzata del Ministero dell'Università e della Ricerca "Il rilancio di Caivano tra formazione, arte, scienza e sport" in occasione dell'inaugurazione del Polo Universitario. La fiaccola è stata portata da vai tedofori tra cui, nell'ultimo tratto del percorso, Julien Lanfranco, pallanuotista napoletano medaglia d'oro a Chengdu 2023 che frequenta la Laurea Magistrale, e Gaia Colasante, studente-atleta del Canottaggio, che ha partecipato sia alle Universiadi in Cina (2 bronzi) sia ai Mondiali Universitari (oro). I due atleti hanno porto la fiaccola al ministro dell'Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, che, avvicinandola alla lanterna portata dal presidente del comitato organizzatore Alessandro Ciro Sciretti, l'ha accesa in occasione della prossima tappa che si svolgerà a Sestriere nel pomeriggio del 20 dicembre. Successivamente la Guarini arriverà a Bardonecchia, il 29 dicembre, ed infine a Torino, nella tappa conclusiva del 13 gennaio 2025 con l'avvio dei Giochi. Alla cerimonia di Caivano era presente anche il presidente della FederCusi Antonio Dima.