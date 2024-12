Pichetto, la decarbonizzazione non è sacrificio ma opportunità

"Oggi c'è la necessità di accompagnare i compartimenti produttivi verso la decarbonizzazione non come sacrificio ma come opportunità. Deve crescere la percezione di vantaggio e non di penalizzazione in questa trasformazione". È quanto ha detto il ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto, intervenuto in collegamento questa mattina alla conferenza promossa da Finpiemonte, all'Environment Park di Torino, su finanza d'impatto e sviluppo sostenibile. "Parlare oggi di Esg, ovvero ambiente, sociale e governance, significa creare tutte le condizioni per avere un sistema di finanza sostenibile - ha aggiunto il ministro - dobbiamo aiutare le imprese che fanno scelte finanziarie sostenibili e in tal senso il sistema bancario e l'Unione europea si stanno attrezzando. Questo determinerà una standardizzazione che avrà effetti anche sui piccoli imprenditori e gli artigiani".