Iren: inaugurato impianto recupero metalli preziosi

Un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti elettronici è stato inaugurato oggi a Terranuova Bracciolini (Arezzo) dal Gruppo Iren, con la partecipazione delle autorità locali e regionali, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l'assessora all'Ambiente Monia Monni, il sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni, il presidente di Iren Luca Dal Fabbro e l'amministratore delegato di Iren Ambiente Eugenio Bertolini.

Questo impianto rappresenta un passo importante verso un'economia circolare, in grado di recuperare metalli preziosi come oro, argento, palladio e rame dai rifiuti elettronici. La struttura ha una capacità di trattamento annuale di oltre 300 tonnellate di schede elettroniche provenienti da piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici. Ogni anno, nel nuovo impianto, saranno recuperati quasi 200 kg di metalli preziosi e 57 tonnellate di rame, il che contribuisce a ridurre significativamente l'impatto ambientale. Rispetto ai metodi tradizionali di estrazione mineraria e incenerimento, questo processo innovativo riduce la produzione di CO2 di almeno tre volte. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come lo smaltimento dei rifiuti, un'attività cruciale ma spesso complessa, possa diventare una risorsa grazie alle nuove tecnologie, generando una trasformazione virtuosa dei rifiuti in materie prime. "Quello che avviene a Terranuova Bracciolini - ha detto - è un esempio concreto di economia circolare che valorizza il territorio, creando nuove opportunità industriali e generando benessere per la comunità. Il distretto orafo aretino, che è uno dei più importanti in Europa, beneficia particolarmente di questo tipo di lavorazione, poiché consente di recuperare metalli preziosi da utilizzare nella produzione di nuovi gioielli e oggetti."

L'impianto del Gruppo Iren è un'innovativa struttura di circa 2.400 metri quadrati, progettata per estrarre e recuperare metalli preziosi dalle schede elettroniche attraverso un processo di disassemblaggio meccanico e trattamento idrometallurgico. Questa tecnologia consente di separare i metalli non nobili, come ferro e rame, da quelli preziosi come oro, argento e palladio, che vengono poi recuperati, purificati e trasformati in lingotti. Un aspetto distintivo di questo impianto è l'utilizzo della blockchain per tracciare e certificare ogni fase del processo di recupero.

In Italia, solo il 30% dei rifiuti elettronici viene recuperato correttamente, e gran parte del materiale viene esportato. Il nuovo impianto di Iren si propone quindi come un esempio di circolarità a livello locale, riducendo la dipendenza dalle esportazioni e contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Il recupero dei metalli preziosi, inoltre, offre un'opportunità significativa per la filiera orafo-argentiera, grazie alla vicinanza con il distretto orafo aretino, uno dei più importanti d'Europa. Con questo nuovo impianto, il Gruppo Iren non solo dà vita a un modello di economia circolare innovativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti elettronici, a favorire lo sviluppo economico del territorio e a stimolare la crescita di un distretto industriale che guarda al futuro in modo sostenibile.