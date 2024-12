EDILIZIA SANITARIA

Città della Salute di Novara, in gara il "solito" (e solo) gruppo Dogliani

Il costruttore cuneese che già realizzerà il Parco di Torino, ha un contenzioso con la Regione Piemonte per l'ospedale di Cuneo. Dopo bandi andati deserti per il polo sanitario novarese un'unica offerta. Il dg Zulian: "A settembre potrebbe aprire il cantiere"

Costruirà il Parco della Salute di Torino, è in causa dinanzi al Tar per l’ospedale di Cuneo dopo l’abbandono a parte della Regione del partenariato che aveva proposto e adesso il Gruppo Dogliani è l’unico partecipante alla gara per realizzare la Città della Salute di Novara.

Il nome del colosso cuneese delle costruzioni non viene ancora fatto ufficialmente dall’azienda ospedaliera diretta da Gianfranco Zulian, ma è proprio lo stesso costruttore del grande polo sanitario torinese il capofila dell’Ati unica partecipante alla gara chiusa oggi, dopo che negli ultimi anni altri bandi erano andati deserti costringendo a ripetute revisioni delle cifre messe sul tavolo.

"Una buona notizia che finalmente ci consente di fare un passo avanti nella realizzazione della Città della Salute e di proseguire nel piano di edilizia sanitaria regionale da oltre 4,5 miliardi si euro che vedrà la realizzazione, oltre all'ospedale di Novara di altre 10 nuove strutture – affermano in una nota il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi –. In questi anni ha incontrato una serie di difficoltà che abbiamo affrontato dal punto di vista tecnico e aumentando le risorse in modo da poter far fronte agli extra costi e al caro materiali".

Chiusa la gara, dopo la verifica della correttezza formale della documentazione, verrà nominata un'apposita commissione di valutazione che, entro un paio di mesi, dovrà accertare se l'offerta ottempera a tutte le caratteristiche richieste dal bando entrando nel merito del progetto esecutivo. Se la valutazione sarà positiva, la direzione generale dell’azienda provvederà a siglare il contratto con la società proponente. Poi quest'ultima avrà 5 anni di tempo per costruire materialmente il nuovo ospedale e da quel momento si cominceranno a considerare le 25 annualità che costituiscono il compenso per l'operatore economico, un canone annuo di di 30 milioni a favore della società vincitrice del bando. "È stata la conclusione di un lungo e complicato lavoro per il quale si è impegnato tutto lo staff”, commenta il direttore generale del Maggiore della Carità, Gianfranco Zulian, che proprio per la vicenda del nuovo polo ospedaliero e delle difficoltà che hanno costellato fino ad oggi il percorso è tra i direttori che, come si dice, potrebbero ballare nell’imminente giro di nuove nomine.