POLITICA & GIUSTIZIA

Salvini assolto, il fatto non sussiste.

È un falabrac non un sequestratore

Secondo il tribunale di Palermo l'ex ministro dell'Interno non è responsabile di aver negato e ritardato lo sbarco dei 147 migranti a bordo della nave ong Open Arms nell'agosto del 2019. La pubblica accusa aveva chiesto per l'attuale vice premier una condanna a sei anni

Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.

Quando i giudici entrano in aula Matteo Salvini cerca la fidanzata Francesca Verdini, quattro banchi dietro di lui. Gli sguardi si incrociano, un lieve sorriso. “Assolto perché il fatto non sussiste”, dice il presidente della corte Roberto Murgia. Salvini si volta, cerca la fidanzata. Lei è in lacrime, si fa spazio tra la folla e lo raggiunge: e i due si lasciano andare in un lungo abbraccio. “Sono felice – dice il vicepremier scaricando la tensione accumulata – dopo tre anni ha vinto il buonsenso, ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia. Difendere la Patria non è un reato. È un giorno meraviglioso”. Annuisce il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che è in aula dalla mattina. L’avvocato e senatrice leghista Giulia Bongiorno esulta, è commossa. Parte un applauso in sala. Finisce così una giornata lunghissima per il leader della Lega, cominciata alle 9 con il suo arrivo al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo.

La vicenda è iniziata nell’estate del 2019, quando durante il governo Conte c’è stato un braccio di ferro tra governo e ong per lo sbarco dei migranti. Il 1° agosto la Open Arms, ong catalana, soccorre 124 migranti in acque internazionali e chiede l’assegnazione di un porto sicuro. Italia e Malta lo negano. Il 9 agosto gli avvocati della ong fanno ricorso al tribunale dei minori che verranno fatti scendere tre giorni dopo. Alla Open Arms viene chiesto di andare in Spagna, stato di bandiera della nave. Ma il comandante sulla base delle norme internazionali chiede il porto sicuro più vicino e resta davanti Lampedusa. Intanto vengono soccorse altre 39 persone mente il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso ordinato dal ministro dell’Interno. La ong presenta anche un esposto alla procura di Agrigento.

Scesi i più vulnerabili sulla nave restano ancora 88 migranti: dopo 18 giorni in mare la situazione è diventata insostenibile con problemi igienico sanitari e la tensione alle stelle: tanto che una decina di giovani si gettano a mare sperando di raggiungere Lampedusa a nuoto. Il 20 agosto, l’allora procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio sale a bordo e ordina lo sbarco immediato. Subito dopo, la procura di Agrigento iscrive il ministro dell’Interno nel registro degli indagati. Le carte in seguito trasmesse per competenza al tribunale dei ministri di Palermo che formula per Matteo Salvini l’imputazione di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. A differenza della precedente richiesta sul caso Diciotti, il Senato autorizza a procedere: il 17 aprile 2021 il gup dispone il rinvio a giudizio e il 15 settembre comincia il processo.