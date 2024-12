Sinistra per Israele, costituita la sezione piemontese

È stata costituita, a Torino, la sezione piemontese di Sinistra per Israele, dopo quelle create a Milano, Roma, Bologna e Firenze. L'associazione nazionale è "impegnata da anni per una soluzione di pace e convivenza tra israeliani e palestinesi fondata sul principio 2 Popoli/2 Stati e sulla affermazione di due diritti entrambi legittimi: il diritto dello Stato di Israele a vivere nella sicurezza e riconosciuto dai suoi vicini e il diritto del popolo palestinese ad una patria". Il presidente nazionale dell'Associazione Emanuele Fiano, dopo aver illustrato gli obiettivi di Sinistra per Israele, ha sottolineato "l'importanza di far vivere Sinistra per Israele a Torino, città simbolo della sinistra, dell'antifascismo e sede di una comunità ebraica storicamente legata al sionismo laico e democratico". Piero Fassino ha ribadito "la necessità di opporsi a narrazioni unilaterali e pregiudiziali, che spesso declinano in forme di antiebraismo e antisemitismo e in una inaccettabile identificazione tra lo Stato di Israele, espressione di una società democratica, e le politiche del governo Netanyahu. Tra chi, come Hamas e i suoi sostenitori, nega il diritto d'Israele a esistere e chi, come la destra israeliana, nega il diritto dei palestinesi ad una patria, è indispensabile che vi sia chi si batte per una soluzione di pace fondata sulla convivenza di israeliani e palestinesi". Le adesioni a Sinistra per Israele di Torino e Piemonte saranno aperte da gennaio con l'avvio di un programma di iniziative vista del Congresso nazionale che si terrà a Roma l'8/9 febbraio.