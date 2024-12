A CONTI FATTI

Finanziaria tra mance e marchette: 8,5 milioni per la metro di Torino

Ultimo assalto alla diligenza del Bilancio. In palio oltre 100 milioni. Il capogruppo della Lega Molinari si concentra su interventi alle regioni del Nord, ma ci sono anche contributi da poche migliaia di euro. Ad Alessandria 20 milioni per il ponte sul Bormida

Il convoglio della manovra finanziaria sta per approdare a Montecitorio e dai parlamentari è già in corso l’assalto alla diligenza. A dirla nel modo più politicamente corretto si tratta di interventi per il territorio, in buona parte però non sono altro che mance o marchette promosse da questo o quel parlamentare. Complessivamente si tratta di 102 milioni in tre anni per misure che toccano vari ambiti, dalle infrastrutture allo sport, dalla scuola al patrimonio storico e artistico dei vari comuni. Ogni ordine del giorno rappresenta un intervento e si va dai 150mila euro al Comune di Colle Brianza per la protezione del ciglio stradale ai 100mila euro per la parrocchia di Santa Maria della Grotticella di Viterbo al milione (ma solo nel 2027) per la ristrutturazione del teatro parrocchiale di Santa Maria Assunta di Brignano a Gera d’Adda (Bergamo). I fondi saranno poi assegnati con apposito decreto del Presidente del Consiglio.

Il capogruppo della Lega Riccardo Molinari si concentra essenzialmente sulle regioni del Nord con interventi più corposi e dal carattere strategico. Nel suo ordine del giorno spuntano 20 milioni per il Comune di Alessandria (provincia che gli ha dato i natali) per realizzare il secondo ponte sul fiume Bormida e altri 5 milioni per la nuova circonvallazione dell’abitato di Gavi. Ci sono anche 11,8 milioni per interventi infrastrutturali a Novara.

Su spinta dei parlamentari subalpini Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti sono arrivati anche 8,5 milioni per il completamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino fino a Cascine Vica (Rivoli). A novembre era tornato sull'argomento il presidente di Infra.To e commissario per la linea 2 Bernardino Chiaia, che aveva parlato di 26 milioni mancanti per completare l'infrastruttura nata in occasione delle Olimpiadi del 2006. Ora un terzo di quelle risorse ci sono, le altre dovrebbero essere recuperate da risparmi sulla realizzazione di precedenti lotti.

Per il Veneto ecco 8,8 milioni per la manutenzione e messa in sicurezza della viabilità regionale. E infine vengono stanziati 8,8 milioni alla Lombardia in favore della disabilità. Con un odg della Lega a firma della relatrice della manovra, Silvana Comaroli, si chiede, inoltre di destinare risorse residue del tesoretto parlamentare, per un importo totale di 43 milioni in due anni, a Lombardia, Veneto e Piemonte: un segnale politico importante visto il dibattito interno al partito, soprattutto dopo la recente elezione di Massimiliano Romeo a capo della Lega lombarda.

Sono innumerevoli le misure con cui la maggioranza impegna il governo a destinare parte delle risorse del fondo. Il deputato di Forza Italia Roberto Pella, una lunga carriera in Anci dov’è ancora vicepresidente, si conferma paladino dei piccoli comuni. Nel suo ordine del giorno figurano diversi contributi ad associazioni con finalità di assistenza e sostegno sociale, come i 400mila euro in 3 anni per l'Associazione locanda del Samaritano di Catania che assiste i senza fissa dimora o i 300mila euro alla Fondazione Villaggio sociale don Bosco di Tivoli. Nell’elenco anche 300mila euro per riqualificare il complesso sportivo nell’oratorio Salesiano di Brindisi. Contributi anche per il Roccella Jazz di Roccella Jonica, per il Festival La Versiliana di Pietrasanta (Lucca) e per il Mascagni Festival a Livorno.

Un altro odg sempre della Lega, firma Andrea Barabotti, spazia dai 20mila euro per la riapertura della Casa Museo Federico Spoltore di Lanciano (Chieti) ai 100mila euro per lo spazio multimediale nel museo storico medievale di Cittadella (Padova) fino ai 100mila euro per il rifacimento del manto stradale di via Frostella a Caiazzo (Caserta). Altre richieste arrivano da FdI, con un odg a firma di Paolo Trancassini. Si va dagli 800mila euro per l'Agenzia spaziale italiana ai 150mila euro per il restauro della fontana storica a Gorga (Roma).