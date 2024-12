PALIO DELLE CADREGHE

La transumanza del Bovino. Vendetta poco Pia di Rasero

Il sindaco di Asti restituisce pan per focaccia. Il gran capo di Confcommercio l'aveva silurato e lui oggi ritira le deleghe al genero: "Comportamenti inconciliabili". Ecco cosa succede a chi osa sfidare il podestà. Faide familiari e politiche

Che la politica astigiana non sia nuova a faide e colpi bassi è un dato di fatto, ma questa volta sembra di assistere a una soap opera, dove gli intrighi di palazzo si intrecciano con dinamiche familiari da manuale. Avevamo già scritto il 29 novembre che Aldo Pia, presidente dei commercianti astigiani, avrebbe presto pagato lo sgarbo fatto a Maurizio Rasero, sindaco di Asti “giubilato” dalla presidenza della società di servizi della Confcommercio astigiana. Non servivano doti divinatorie: bastava un minimo di intuito per capire che il sindaco avrebbe presto risposto al colpo subito.

Oggi è arrivata la notizia: Mario Bovino, genero di Aldo Pia e assessore al commercio del Comune di Asti, ha ricevuto il suo regalo di Natale da Rasero che l’ha privato di tutte le sue deleghe. La motivazione ufficiale recita “comportamenti non conciliabili con l’azione amministrativa dell’ente”. Una formula diplomatica che nasconde una verità più prosaica: la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma in politica lo si fa con i riflettori puntati e una nota stampa che suona come un verdetto di condanna. Le deleghe a commercio, lavoro, polizia municipale, pubblici esercizi, artigianato e decoro urbano sono state revocate con una spiegazione che è più un esercizio di retorica che un reale rendiconto amministrativo. Rasero sottolinea che il comportamento di Bovino avrebbe minato “la coesione e l’unità di intenti” necessari per garantire l’efficienza della Giunta. Tradotto in termini più chiari: come può rimanere in giunta il genero di colui che ha osato sfidare il podestà di Asti?

La faida familiare si è intrecciata con le dinamiche amministrative della città e così l’azione amministrativa diventa una scacchiera di vendette personali. Più che amministrare, qui si giocano partite di risiko con pedine umane. Non serve essere moralisti per riconoscere che il livello del dibattito politico e amministrativo ad Asti ha raggiunto profondità preoccupanti. Si potrebbe quasi dire che, se c’è un limite a quanto in basso si possa andare, lo si è superato con una pala in mano e la determinazione di scavare sempre più a fondo.

Se c’è una morale in tutta questa vicenda, è che la politica astigiana ha bisogno di una seria riflessione. Le priorità non possono essere le vendette personali o la gestione di dinamiche familiari. Il rischio è che, mentre i protagonisti di questa storia giocano a chi colpisce più duro, le vere esigenze della città vengano dimenticate. E Asti, con tutti i suoi problemi, non può permetterselo.