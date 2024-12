SANITÀ

Camici bianchi incazzati neri. "Il 2025 sarà un anno di lotta"

I sindacati di medici e infermieri attaccano il Governo: "I soldi ci sono ma non li vogliono mettere nella sanità pubblica". Durissime critiche alla legge di bilancio e l'annuncio di una lunga serie di proteste. Scioperano anche gli operatori del privato

Altro che il vecchio autunno caldo. Per i sindacati, nel prossimo anno, ogni stagione sarà buona per attaccare il Governo sul terreno della sanità. "Ci prepariamo ad un 2025 denso di battaglie sindacali da combattere su più fronti”, avvisano Pierino Di Silverio, Antonio Di Palma e Guido Quici, rispettivamente a capo di Anaao-Assomed, Nursing Up e Cimo-Fsmed, tre delle principali sigle sindacali del comparto sanitario. Non meno pesanti le reazioni alla manovra e sul fronte dei contratti quelle che arrivano da S.I. Cobas, così come dalla Cgil e da altre organizzazioni di rappresentanza di medici e infermieri.

La questione, manco a dirlo, è sempre quella delle risorse che già ha tenuto e tiene banco sulla diatriba che vede la maggioranza rivendicare l’incontestabile aumento del fondo sanitario e le opposizioni che obiettano invocando il rapporto della spesa con il Pil. “Non è vero che i soldi non ci sono – l’accusa di Anaao, Cimo e Nursing Up in occasione dell’approdo in aula del testo della legge di bilancio dopo l’esame in commissione – ma semplicemente non si vuole spenderli per la sanità pubblica, preferendo strizzare l’occhio ad alcune categorie di cittadini-elettori cui si riconoscono regalìe di poche decine di euro e che contemporaneamente vengono private dell’accesso alla sanità pubblica, il bene più prezioso che abbiamo”.

A sostegno delle loro tesi e, ancor più, delle annunciate battaglie che segneranno fin dai primi mesi il prossimo anno, i sindacati ricordano come “è stata la stessa Corte Costituzionale ad aver recentemente sottolineato in una importante sentenza come, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica, debbano essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il fondamentale diritto alla salute”. Spiegano di non poter “più continuare a portare esclusivamente sulle nostre spalle il peso della tutela della salute dei cittadini, senza ottenere in cambio nemmeno quel riconoscimento minimo che il nostro ruolo e la nostra professione richiederebbero. Non possiamo più rinunciare alla nostra vita personale, alla nostra sicurezza e alle nostre prospettive di crescita senza ricevere nemmeno una parte della valorizzazione che troviamo invece all’estero o in altri settori”, per concludere ricordando che “non possiamo più credere alle promesse o accontentarci delle pacche sulle spalle”.

Questioni generali e complesse, ma anche temi ormai cavalli di battaglia del fronte sindacale unito a una parte della politica, come il denunciato privilegio da parte della maggioranza nei confronti della sanità privata a scapito di quella pubblica che nel maggio scorso a Torino fu oggetto di una marcia con la partecipazione di oltre diecimila persone. In quell’occasione s’intrecciarono temi comuni a tutto il Paese con problemi di una regione dove nel giro di dieci anni si sono persi circa duemila posti letto e i conti di gran parte delle Asl sono perennemente in rosso. Ma fu, quella, anche una manifestazione in cui la politica entrò a piedi giunti alla vigilia delle elezioni regionali del mese successivo.

Poco meno di un anno dopo ciò che si prospetta per quello venturo appare chiaro dagli annunci dei sindacati. “Urge portare al centro del dibattito pubblico la questione sanitaria – ribadiscono Di Silverio, Quici e De Palma – che non deve essere più un mero ambito di scontro partitico ma diventare il fulcro dell’azione politica e dell’interesse sociale”. Il 2025 potrebbe quindi aprirsi con nuovi scioperi, dopo quello dello scorso 20 novembre sulla cui partecipazione non è mancato il solito balletto di cifre tra quelle estremamente basse fornite dal ministero e quelle opposte rivendicate dai sindacati.

Nel frattempo è proprio dai medici della sanità privata che arriva l’annuncio di una giornata di astensione dal lavoro. “Dinanzi all’ennesimo schiaffo in faccia ricevuto dai medici dipendenti della sanità privata, che attendono da vent’anni anni il rinnovo del contratto di lavoro, non ci resta che proclamare una nuova giornata di sciopero per rivendicare il rispetto dei nostri diritti”, spiega Carmela De Rango, segretaria di Cimop, sigla che rappresenta una parte dei medici dipendenti delle strutture private.