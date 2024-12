Droga e alcol al volante, un arresto e due denunce a Ivrea

Un arresto, due denunce, otto segnalazioni alla prefettura per uso di stupefacenti. Questo l'esito di una serie di interventi svolti negli ultimi giorni dai carabinieri nella zona di Ivrea (Torino). Il 18 dicembre è stato messo ai domiciliari un italiano di 29 anni trovato in possesso di 8 grammi di crack suddivisi in dosi. Le denunce sono scattate il 21 dicembre, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, per un italiano di 46 anni ("rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza") e un marocchino di 25 anni ("guida sotto l'influenza dell'alcol").