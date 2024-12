Ambasciatore Francia, rinvio Tenda "decisione presa con Italia"

Non è stato il no della Francia a frenare la riapertura del colle di Tenda. Lo afferma l'ambasciatore francese a Roma, Martin Briens, in una lettera. La ricostruzione offerta dalle autorità italiane dopo l'ultima Cig, scrive Briens, "non rispecchia affatto la realtà: la decisione è stata congiunta, tengo a sottolinearlo, e presa da parte di entrambe le parti, italiana e francese, della Commissione, di fronte a evidenti rischi per la sicurezza". Anche il prefetto di Nizza, Hugues Moutouh, aveva sostenuto che "le condizioni fondamentali di sicurezza non sono affatto presenti". L'ambasciatore Briens aggiunge un richiamo all'Anas "che, ad ora, non ha fornito un cronoprogramma dettagliato fino alla riapertura definitiva, che ci auguriamo di avere presto".