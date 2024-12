Banche: Unimpresa, stock mutui sceso di 3,6 miliardi (-1%)

"Nonostante nuove erogazioni, surroghe e sostituzioni, il comparto dei mutui risulta in flessione: in Italia, il totale dello stock erogato dalle banche, infatti, è passato da 425,3 miliardi nel primo semestre del 2023 a 421,7 miliardi nel 2024, segnando una riduzione di 3,6 miliardi (-0,8%), quasi l'1% in meno". E' quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa. Il Nord Ovest ha registrato un calo da 148,2 miliardi a 146,6 miliardi (-1,7 miliardi, -1,1%), con la Lombardia che si conferma la regione con il mercato più ampio, scendendo da 104,4 miliardi a 103,8 miliardi (-0,6 miliardi, -0,6%). Il Piemonte segue con un calo da 30,7 miliardi a 30,0 miliardi (-0,7 miliardi, -2,2%), mentre la Liguria scende da 12,4 miliardi a 12,0 miliardi (-0,4 miliardi, -3,0%). La Valle d'Aosta ha registrato un calo marginale, passando da 0,8 miliardi a 0,7 miliardi (-0,02 miliardi, -2,4%). Il Nord Est ha visto una contrazione più moderata, passando da 93,5 miliardi a 93,0 miliardi (-0,5 miliardi, -0,5%). Il Veneto ha mantenuto una certa stabilità, scendendo da 38,0 miliardi a 37,8 miliardi (-0,2 miliardi, -0,5%), mentre l'Emilia-Romagna si è attestata a 38,3 miliardi, con una riduzione trascurabile di 0,1 miliardi. Il Trentino-Alto Adige è sceso da 7,8 miliardi a 7,7 miliardi (-0,1 miliardi, -1,7%). Nel Centro, il totale dei mutui è diminuito da 102,2 miliardi a 101,1 miliardi (-1,1 miliardi, -1,0%). Il Lazio, con 55,8 miliardi, ha subito un calo di 0,8 miliardi (-1,4%), mentre la Toscana ha registrato una leggera contrazione da 32,6 miliardi a 32,5 miliardi (-0,1 miliardi, -0,3%). L'Umbria e le Marche hanno registrato flessioni più significative in termini percentuali, passando rispettivamente da 4,5 miliardi a 4,5 miliardi (-0,05 miliardi, -1,1%) e da 8,5 miliardi a 8,4 miliardi (-0,1 miliardi, -1,3%). Nel Sud, il totale è sceso da 54,8 miliardi a 54,5 miliardi (-0,3 miliardi, -0,5%). La Campania è rimasta la regione più significativa, con 23,2 miliardi, nonostante un calo di 0,2 miliardi (-0,7%), seguita dalla Puglia che è rimasta stabile a 19,5 miliardi, con una lieve crescita di 0,04 miliardi (+0,2%). Basilicata e Calabria hanno mostrato contrazioni rispettivamente del -0,8% e del -2,5%, con totali di 1,4 miliardi e 4,1 miliardi. Infine, nelle Isole, il mercato si è ridotto leggermente da 26,5 miliardi a 26,4 miliardi (-0,1 miliardi, -0,4%). La Sicilia ha registrato una contrazione del -0,8%, passando da 18,3 miliardi a 18,2 miliardi, mentre la Sardegna ha visto una leggera crescita, salendo da 8,2 miliardi a 8,3 miliardi (+0,1 miliardi, +0,4%).