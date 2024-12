ECONOMIA DOMESTICA

Sopra la banca la Borsa campa

Piazza Affari, prima delle festività natalizie, è quarta in Europa con un rialzo dell'11,25% da inizio anno. A spingere il listino milanese sono assicurazioni e istituti di credito. Stellantis (-41,48%) guida la débâcle dei titoli del comparto industriale

Sono le banche a spingere Piazza Affari che, prima delle festività natalizie, è quarta in Europa con un rialzo dell’11,25% da inizio anno. La precedono di poco Amsterdam (+11,26%), in modo più sensibile Madrid (+13,51%) e soprattutto Francoforte (+18,70%). Quest’ultima, nonostante le difficoltà dell’economia della Germania, vista ormai come la “ex-locomotiva d’Europa”, aspira a ricevere lo scettro di regina d’Europa del 2024.

A spingere il listino milanese finora sono state Unipol (+127,04%), Mps (+115,89%), Bper (+98,81%) e Banco Bpm (+60,72%). Seguono Unicredit (+53,27%) e Intesa (+45,03%). Vera e propria débâcle per il comparto industriale con Stellantis (-41,48%), con l’eccezione di Ferrari (+34,86%) e Tenaris (+14%). Difficoltà anche per Campari (-41,15%) e per l’energia, con Eni (-17,1%) ed Erg (-31,98%).

Proprio le banche europee, secondo un report di Barclays, sono “attraenti per il 2025 nonostante il contesto difficile”. Secondo gli analisti del colosso inglese del credito infatti i prezzi di borsa di oggi “non riflettono ancora il miglioramento strutturale del comparto”.