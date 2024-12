SACRO & PROFANO

Diritto (e il rovescio) della Chiesa

Sotto Papa Francesco le regole sono piuttosto lasche verso gli amici. E così spuntano interpretazioni creative del Canone Eucaristico. La "quasi vescovo" del Belgio. La nuova destinazione della Curia di Torino. Il fuoco rituale sull'altare

Il Santo Padre ha elevato all’episcopato, inviandolo a Grosseto, don Bernardino Giordano, 54 anni, presbitero della diocesi di Saluzzo, vicario generale della Prelatura territoriale di Loreto dove è stato inviato nel 2018 per sistemare i conti dell’Amministrazione Pontificia, in quanto laureato ed esperto in economia. Tra tutti i suoi vari titoli, spicca l’insegnamento all’Istituto Superiore Scienze Religiose di Fossano, punta avanzata, ma ormai decadente, del progressismo teologico, perciò da mesi molti davano per scontato, avendo superato l’esame del Dicastero dei vescovi, che sarebbe approdato alla diocesi di Ivrea con un programma ben preciso. Ma poi, Bergoglio ha deciso altrimenti, creando un certo sconcerto in chi già si vedeva preconizzato ai più alti incarichi o a esercitare la sua influenza.

***

Circolano voci che presso la Curia di Torino in via Valdellatorre, oltre al commissariato o al suo posto, si trasferiscano anche gli uffici e gli sportelli del Servizio Immigrazione della Questura, attualmente ubicati in corso Verona, che li avrebbe in uso in cambio della copertura delle ingenti spese di conduzione. I terreni sui quali è stato edificato il complesso del Santo Volto – la cui destinazione nel piano regolatore di venti anni orsono era per un edificio dedicato al culto e annessi – furono concessi alla diocesi per cento anni dal Comune e quindi, pare, non possano essere venduti. Di questo passo, poco per volta, vi faranno ritorno, apparendo le due chiese già apparecchiate per gli usi profani, o magari per ospitarvi qualche confessione o setta in ascesa oppure, molto più probabile, il culto di qualche religione non cristiana.

***

La Chiesa belga è semi agonizzante da tempo ma è pur sempre all’avanguardia e sarà la prima a dare applicazione al sinodo sulla sinodalità. L’arcidiocesi di Bruxelles ha disposto che nel Canone, o Preghiera Eucaristica, della Messa debba essere incluso, subito dopo il nome del papa e del vescovo locale, anche quello della «delegata espiscopale» per i ministri ordinati del vicariato del Brabante Vallone, la signora Rebecca Charlier-Alsberge, madre di quattro figli e che da lungo tempo ricopre incarichi di rilievo in diocesi. Il vescovo, monsignor Luc Terlinden, ha affermato che tale decisione deve essere intesa come «la visione di una Chiesa sinodale e missionaria sviluppata dal nostro papa Francesco». Dopo il decreto, la nuova vicaria, che è subentrata a un vescovo, ha già fatto sapere che «a parte l’aspetto liturgico che non ricopro, i compiti saranno gli stessi di quelli svolti dal mio predecessore che era vescovo».

Si compiono quindi i primi passi – come sempre partendo da dove una certa interpretazione del Concilio ha prodotto i risultati peggiori – di quella sinodalità che ha il compito di travolgere la struttura gerarchica della Chiesa. Ricordiamo che nel Canone della Messa non si nominano dei funzionari, ma i sacramenti dell’unità: il papa e il vescovo. Altrimenti aggiungeremmo, a livello diocesano, anche il cancelliere, il penitenziere, l’economo e i vicari. Quello del Canone Eucaristico non è un elenco redatto perché i fedeli preghino per il papa o il vescovo, ma l’espressione della comunione gerarchica con i legittimi successori degli Apostoli. Il significato dell’una cum della Messa era riservato al celebrante e quindi distinto dai successivi dittici che erano recitati dal diacono. Anche la tarda inserzione «con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli apostoli», riguardava ancora una volta i soli vescovi.

Vi è poi la violazione del diritto, ma sappiamo che con Francesco questo è un argomento che non vale; il suo è il regno delle eccezioni e solo quando si vuole punire qualcuno o dire di no si applicano le regole. Vedasi la Messa antica dove le norme vengono minuziosamente fatte osservare, per gli amici il caso Rupnik insegna. Il Diritto Canonico, nel rispetto della natura della costituzione gerarchico-sacramentale della Chiesa, come voluta dal Concilio Vaticano II, si prevede vicari episcopali ma che siano almeno sacerdoti (can. 478), i quali hanno una potestà ordinaria che esercitano nelle varie aree loro conferite (famiglia, vita consacrata, scuola, sanità ecc.), vi sono poi i delegati episcopali, i quali, di fatto, fanno tutto quanto dovrebbero fare i vicari, incluso far parte del Consiglio episcopale, senza però essere ordinati. L’autorità sorgiva è dunque una, quella del vescovo e nessun’altra, tutti gli altri, anche laici, uomini o donne, la esercitano in forma vicaria, non esprimono loro stessi, ma rifrangono la medesima e unica autorità episcopale. Con il caso belga siamo quindi ad un esercizio del potere di governo da parte dei laici che esercitano autorità sui parroci loro sottoposti e quindi ad una loro clericalizzazione. Da questo fatto si comprende perciò quale valore abbiano le continue e reiterate invettive del papa e dei vescovi contro la «peste del clericalismo».

***

Traditores custodes

Spiace alla vigilia di Natale non dare qualche notizia lieta ma ormai si è arrivati in campo liturgico all’inimmaginabile. Presso la parrocchia di San Dionigi a Diamond Bar in California (Usa), la Santa Messa è stata profanata da una danza rituale pagana con tanto di fuoco sacro davanti all’altare. Inorridire ha però sempre meno senso perché si è ormai andati ben oltre le sperimentazioni liturgiche che manipolano e quindi distruggono la liturgia cattolica. La liturgia nata dal Vaticano II è intrinsecamente antigerarchica e questo suo carattere è accentuato ancor più dal fatto che il Novus Ordo fu sviluppato in un clima antigiuridico, diventato «antirubricista», le rubriche sono le indicazioni relative all’ordine della cerimonia stampate in rosso, rubrae, all’interno dei testi liturgici. Un osservatore attento che avesse la possibilità di visitare almeno una dozzina di chiese una domenica per confrontare le celebrazioni noterebbe innumerevoli variazioni, non solo da una parrocchia all’altra, ma anche all’interno della stessa. La caratteristica del rito è il segno di un chiaro indebolimento del suo carattere gerarchico e l’abbandono alla creatività del celebrante, con ciò contribuendo potentemente alla sua banalizzazione. In tale prospettiva anche lo sciamano che danza un rito pagano trova la sua giustificazione. Non intende ragioni invece il nunzio apostolico in Francia, il cuneese monsignor Celestino Migliore, conosciuto come “il Peggiore”, per le pressioni incessanti esercitate sui vescovi francesi affinché facciano cessare le Messe antiche, anche quella del pellegrinaggio di Pentecoste da Parigi a Chartres, finora senza troppo successo. Rito pagano sì, Messa tridentina no.