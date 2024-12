Orafi, tavolo istituzionale del settore ad Alessandria

Il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino ha convocato il tavolo istituzionale del settore orafo, venerdì 27 dicembre nella sala Giunta della Provincia di Alessandria, alle ore 14. "Questo incontro - spiega Chiorino - è mirato ad ascoltare le esigenze degli attori coinvolti e lavorare insieme su proposte concrete per il futuro del comparto. Il settore orafo e i suoi lavoratori, da sempre simbolo di eccellenza e artigianalità, necessitano di un supporto mirato per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, garantendo occupazione e valorizzando il Made in Italy".