FINANZA & POTERI

"Governi fuori dalle banche". Messina parla alla Germania (perché Meloni intenda)

Al Ft il Ceo di Intesa Sanpaolo difende il "concorrente" Orcel e rivendica l'autonomia degli istituti di credito: "Sono gli azionisti a determinare il futuro". La politica deve "intervenire solo se è in gioco la stabilità finanziaria". E a Palazzo Chigi fischiano le orecchie

“Sono gli azionisti, coloro che hanno investito a determinare il loro futuro. I governi non possono scegliere in base al loro gradimento ma dovrebbero intervenire solo nei casi in cui è in gioco la stabilità finanziaria”. È il concetto espresso dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in una intervista al Financial Times. Il ceo “del più grande istituto di credito italiano”, come ricorda il quotidiano della City, lo afferma mentre “il principale rivale di Intesa”, Unicredit, “è impegnato in una battaglia doppia con Roma e Berlino sulla potenziale acquisizione del Banco Bpm di Milano e dell’istituto di credito tedesco” Commerzbank.

Questa settimana la banca guidata da Andrea Orcel ha aumentato la sua esposizione sull’istituto tedesco al 28%, poco sotto il 30%, ed il Governo della Germania ha definito l’operazione inappropriata e ostile. “È chiaro che oggi siamo in una fase in cui il consenso politico si costruisce sulla difesa dei confini nazionali in alcuni settori, ma Unicredit possiede già una grande banca tedesca”, ricorda Messina secondo cui “in Italia emergerà comunque un terzo big player e consideriamo positivamente un maggiore consolidamento e una maggiore concorrenza nel settore bancario italiano poiché questo è fondamentale per garantire investimenti robusti nella sicurezza e nella tecnologia informatica, che contribuire alla forza dell’economia italiana”.

Insomma, Messina parla di Germania ma sembra riferirsi implicitamente anche al Governo italiana che, com’è noto, almeno in una sua parte (dal leader della Lega Matteo Salvini al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari) vede con ostilità le manovre su Banco Bpm, preferendo invece la nascita del “terzo polo” sovranista con Mps. Al di là dei piani di Palazzo Chigi e via XX Settembre secondo l’ad comunque “un terzo grande attore emergerà in Italia in ogni caso, poiché il mercato lo cercherà”. In ogni caso “vediamo positivamente un maggiore consolidamento e una maggiore concorrenza nel settore bancario italiano poiché ciò è fondamentale per garantire solidi investimenti in sicurezza informatica e tecnologia, che contribuiscono alla forza dell’economia italiana”.

Sotto un decennio di guida di Intesa, Messina, mette in evidenza il Ft ha portato al raddoppio della capitalizzazione della banca a 69 miliardi di euro dopo avere a sua volta realizzato un’acquisizione ostile da 4,2 miliardi di euro su Ubi Banca: “La nostra acquisizione è avvenuta rispettandolo le posizioni delle varie autorità e ricevendo la piena approvazione del mercato”, rimarca. Circa i recenti accessi illegali compiuti da un dipendente della banca licenziato Messina ha affermato che da allora la banca ha investito più di 30 milioni di euro per creare una nuova struttura interna e secretare i conti dei politici. Ma questa è una partita ancora aperta che potrebbe riservare novità, sia nelle indagini della magistratura sia nel lavoro di accertamento avviato all’interno.