OBITUARY

Morto l'"imperatore" Rollandin, 6 volte presidente della Valle d'Aosta

Per oltre quarant'anni figura di primo piano nella politica valdostana: assessore, governatore, senatore. A lungo nell'Union valdotaine, prima di uscire nel 2020 e fondare "Pour l'autonomie". Si è spento a 75 anni per arresto cardiaco

La Valle d’Aosta piange il suo “Imperatore”. È morto stamattina Augusto Rollandin, 75 anni, sei volte presidente della Regione, senatore, più volte assessore regionale, presidente della Compagnia valdostana delle acque. Si è spento a causa di un arresto cardiocircolatorio attorno alle ore 13 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta, dove era arrivato in elisoccorso già in gravi condizioni e senza riprendere conoscenza da Brusson, dove era ricoverato dal dicembre scorso, prima in una clinica riabilitativa e poi nella microcomunità del suo paese natale.

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Torino, classe 1949, Rollandin ha iniziato la sua lunga carriera politica e amministrativa nel 1975, quando fu eletto sindaco di Brusson, attraversando da protagonista gli ultimi 40 anni della vita politica valdostana. Tre anni dopo, fece il suo ingresso in Consiglio regionale nelle fila dell’Union Valdôtaine, incarico che lo portò presto in Giunta come Assessore alla Sanità. Dal “Mouvement” uscì nel 2020 per fondare “Pour l’Autonomie” con cui è stato eletto alle ultime regionali, incarico che ha lasciato nel gennaio scorso per motivi di salute.

Dal 1978 in poi, Rollandin è stato rieletto in diverse legislature, ricoprendo per lungo tempo la carica di presidente della Regione Valle d’Aosta: dal 1984 al 1988, dal 1988 al 1990, dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2017. Nel 2018, è stato nuovamente confermato come consigliere regionale con l’Union Valdôtaine. Nel 2020, in occasione delle elezioni anticipate di settembre, si è candidato con la sua nuova lista “Pour l’Autonomie”, ottenendo 1.085 voti di preferenza e conquistando così un nuovo seggio in Consiglio regionale. Con 13.907 preferenze nel 2013 è stato il candidato più votato di sempre alle Regionali valdostane.

Coinvolto in varie inchieste giudiziarie, è stato quasi sempre assolto: l’ultima volta nel 2021 quando la Corte di Appello lo ha prosciolto (per prescrizione del reato) dall’accusa di corruzione dopo una condanna a 4 anni e 6 mesi in primo grado.

Dal 2006 al 2007 ha rivestito il ruolo di presidente della Cva, la Compagnia valdostana delle acque. Dal 1998 al 2001 ha guidato come Presidente l’Union Valdôtaine. Tra le onorificenze che gli sono state attribuite quella di Chevalier (1992) e Officier (2012) de l’Ordre national de la Légion d’honneur e quella di Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno dello Stato del Vaticano (2011).

Rollandin, Guste come veniva chiamato nel francoprovenzale, lascia la moglie e i figli Martine e Claude.