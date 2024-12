SANITÀ & POLITICA

Der kommissar Schael alle Molinette. Appeasement Regione-Università

Dopo un lungo braccio di ferro, la soluzione "diplomatica" di Riboldi e Cirio per la Città della Salute di Torino. Al posto di La Valle (che va all'AslTo3) arriva "il tedesco". Dall'Occo al Mauriziano, Scarpetta al Maggiore di Novara. Oggi le nomine in giunta - TUTTI I NOMI

Pugno di ferro in guanto di velluto. Il Piemonte affida la sua più grande azienda ospedaliera e tra le maggiori del Paese a Thomas Schael, tenendo il punto rispetto alle manifeste contrarietà (e timori) dell’Università di Torino alla nomina del “tedesco”. Evitando da parte dell’assessore Federico Riboldi di arrivare a piegare il gomito del mondo accademico in un braccio di ferro protrattosi per alcuni giorni fino alla decisione che sarà formalizzata stamane dalla giunta, insieme alle altre nomine dei nuovi direttori generali.

Ruolo quest’ultimo che non sarà rivestito da Schael, per il quale, invece arriva l’investitura a commissario. Formalmente questa scelta è motivata, soprattutto, dalla complessa operazione di distacco da Città della Salute dell’ospedale infantile Regina Margherita con l’istituzione dell’omonima azienda ospedaliera alla cui guida resta l’attuale commissario Giovanni Messori Ioli. Dietro la scelta del commissariamento non è tuttavia, difficile, vedere la mossa capace da un lato di superare l’ostacolo dell’intesa sul nome da parte del mondo accademico (passaggio non richiesto in questo caso) e dall’altro di affidare a Schael ulteriori precisi obiettivi dettati dalla complessa situazione dell’azienda. Azienda al centro di una recente inchiesta giudiziaria che vede tra gli indagati anche l’attuale direttore generale Giovanni La Valle, destinato a dirigere l’Asl To3 con un passaggio di testimone con Franca Dall’Occo che guiderà il Mauriziano, lasciando delusi non pochi tra i cattedratici (e non solo loro) che avevano scommesso sul suo arrivo alle Molinette.

Ha dunque tenuto lo schema dell’assessore di Fratelli d’Italia, supportato anche nella tutt’altro che semplice vicenda delle Molinette, dal governatore Alberto Cirio, anch’egli convinto della necessità di una figura come quella di Schael per affrontare e possibilmente risolvere una serie di problematiche che giustificano la scelta del commissariamento. Ruolo che, peraltro, non ha una scadenza di mandato prefissata e potrebbe preludere, quando i tempi saranno maturi, a un passaggio alla normalità con una direzione generale. Manager con numerosi estimatori, che ne segnalano competenze e rigore, doti mostrate nella sua missione per conto di Agenas in Piemonte nel corso del piano di rientro, sconta la diffidenza, quando non l’aperta ostilità, di quanti lo ritengono poco incline alla mediazione.

Meno rumore rispetto a quello provocato negli ultimi tempi in certi ambienti dall’evocazione del suo nome lo fanno altri movimenti, ovvero quelli che resto delle poltrone coinvolte nel valzer di fine anno. Anche laddove, come nel caso della Città della Salute sia pure con intensità minore, si era profilata una serie di riserve da parte dell’Università, in questo caso quella del Piemonte Orientale, la casella del Maggiore della Carità di Novara viene coperta dall’attuale direttore dell’Asl To4 Stefano Scarpetta che prenderà il posto di Gianfranco Zulian. Per quest’ultimo, passato dalla Lega a Fratelli d’Italia, non è bastato incassare in zona Cesarini lo sblocco della gara per la costruzione della futura città della Salute, scongiurando la prospettiva di vedere andare deserto anche questo ulteriore bando.

Al posto di Scarpetta a Chivasso arriva, anzi torna, Luigi Vercellino che lascia l’Asl di Alessandria, provincia dell’assessore meloniano, a un non meno meloniano di lui come l’attuale commissario dell’Asl Roma6, Francesco Marchitelli, scelto per quel ruolo dal governatore del Lazio Francesco Rocca e considerato molto vicino Marco Mattei, capo di gabinetto del ministro Orazio Schillaci e fedelissimo della premier. Sempre ad Alessandria è confermato Valter Alpe alla direzione dell’azienda ospedaliere universitaria, dove peraltro Riboldi ha già “promosso” commissario per la procedura destinata al riconoscimento dell’Irccs un uomo della destra come Antonio Maconi.

Resta al suo posto, con il viatico della vicepresidente della Regione Elena Chiorino e la benedizione del sottosegretario Andrea Delmastro, storico “federale” di quelle terre, il direttore dell’Asl di Biella Mario Sanò. Nulla cambia anche nella provincia Granda dove l’attuale commissario dell’Asl Cuneo2, Paola Malvasio, assai stimata dal langhetto Cirio, ottiene i galloni di direttore generale, Giuseppe Guerra continua a dirigere la Cuneo1 e Livio Tranchida, pur corteggiato dalla Sardegna, rimane al timone del Santa Croce e Carle, appena giudicato il migliore ospedale d’Italia. Per il manager resta, nei piani del grattacielo del Lingotto, il progetto di affidargli l’operazione di omogeneizzazione degli ospedali oggi in capo all’azienda di Guerra, creando una rete con a capo l’ospedale cuneese. Un piano ancora valido, ma la cui attuazione parrebbe attendere la definizione del contenzioso con il gruppo Dogliani dopo l’abbandono da parte della Regione del partenariato a favore della procedura con l’Inail per la costruzione del futuro polo ospedaliero. Ed è anche per questa ragione che resta al suo posto alla direzione sanitaria Lorenzo Angelone, per settimane in predicato di assumere la guida dell’Asl di Asti.

Nella città del Palio, invece, il nuovo direttore arriva dalla Puglia, dove ha diretto fino a circa un anno fa l’agenzia regionale per la sanità. Si tratta di Giovanni Gorgoni, anche se per quel posto era circolato pure il nome di Paolo Bordon, attualmente al vertice di Asl Bologna, ma con molta probabilità in arrivo in Liguria il cui governatore Marco Bucci starebbe pensando a lui per un ruolo di direttore del dipartimento.

È Francesco Cattel, attuale direttore della farmacia della Città della Salute di Torino, il nuovo direttore generale dell’Asl del Verbano-Cusio-Ossola, che prende il posto di Chiara Serpieri che sul Lago Maggiore era arrivata traslocando dall’Asl di Vercelli, azienda ancora per pochi giorni nelle mani di Eva Colombo. Scatoloni pronti per quest’ultima nonostante la sua partecipazione, o magari chissà anche per quello, alla cena della Lega lo scorso 15 dicembre a Milano organizzata da Alessandro Panza. Al suo posto nella capitale del riso ci sarà Marco Ricci, attualmente a Macerata, ma lombardo e, si dice, in arrivo con il viatico di Mario Mantovani, ex braccio destro di Silvio Berlusconi, già assessore alla Sanità in Lombardia, passato poi a FdI per cui siede in uno scranno al Parlamento europeo. Passaggio da commissario a direttore generale per Bruno Osella al vertice dell’Asl To5, mentre all’insegna dell’hic manebimus optime restano al loro posto alla Asl Città di Torino Carlo Picco, di cui si era parlato per il Mauriziano, non senza l’apprezzamento dell’idea del diretto interessato, così come Davide Minniti al San Luigi di Orbassano. Per entrambi i contratti non erano in scadenza, mentre arriva la riconferma per Angelo Penna all’Asl di Novara.

Concluso per i direttori generali il giro di valzer, seppur con qualche nota wagneriana da Cavalcata delle Valchirie, adesso parte la rumba per i numeri due, ovvero direttori sanitari e amministrativi, figure importanti nella gestione delle aziende, ma anche di possibile compensazione in ambito politico e nell’equilibrio tra manager forestieri, mai in numero così cospicuo, e territorio.