Consob, crescono utili delle banche, calano per assicurazioni

Crescita a due cifre nel primo semestre di quest'anno per gli utili netti delle banche e delle società italiane non finanziarie quotate in Borsa a Milano. Al 30 giugno scorso i risultati sono saliti su base annua rispettivamente dell'11% a 14,9 miliardi e del 20,3% a 15,7 miliardi . In calo, invece, del 3% a 2,9 miliardi i profitti delle compagnie assicurative quotate. Decisamente più marcata la contrazione (-61% a 106 milioni di euro) degli utili delle società negoziate su Egm, il mercato non regolamentato dedicato alle piccole e medie imprese. Sono, in sintesi, alcuni dei numeri che emergono dall'ultimo Bollettino statistico della Consob, in cui è messo a fuoco l'andamento degli emittenti di diritto italiano quotati o negoziati a Milano nel corso del primo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Complessivamente i dati evidenziano una ripresa sostenuta in alcuni settori del mercato azionario italiano, mentre altri mostrano criticità da monitorare nei prossimi mesi.