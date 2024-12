Agricoltori Autonomi, nel 2025 torna la mobilitazione

Una nuova mobilitazione nazionale per gennaio 2025 è stata annunciata dagli Agricoltori Autonomi Italiani. Come spiega, in una nota, l'alessandrino Gabriele Ponzano, presidente dell'associazione, "nulla è stato rispettato delle promesse fatte a noi questa primavera, dopo le sollecitazioni a Regione e Governo. Tra le richieste più importanti, il riconoscimento del costo di produzione e l'attuabilità della '198' che richiede, innanzitutto, la certificazione dei costi da parte di un ente terzo (abbiamo indicato Ismea) e l'abolizione dell'articolo che esclude le vendite a cooperative oppure consorzi. Quindi, la modifica della Pac in previsione del dopo 2027, con uno spostamento di fondi dal secondo al primo pilastro per portare l'aiuto al reddito a 600-1000 euro/ettaro ma solo per gli agricoltori veri e non gli hobbisti". Tra i problemi irrisolti - secondo gli Agricoltori Autonomi Italiani - anche quelli dovuti alla fauna selvatica e alla radicale modifica del sistema assicurativo "per renderlo accessibile economicamente". Il 14 gennaio è previsto un incontro con l'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni