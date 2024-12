Ferrero, fatturato Italia in crescita a 1,8 miliardi

La Ferrero Italia, il gigante dolciario di Alba (Cuneo), ha chiuso il bilancio al 31 agosto 2024 con un fatturato di 1,8 miliardi, in crescita del 3,5% rispetto all'esercizio precedente e un utile di 57 milioni di euro (era di 53,2 al 31 agosto 2023). Confermata la centralità dell'Italia in termini di sviluppo industriale con ulteriori 98 milioni di euro di investimenti nell'esercizio nei quattro poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano) e incremento dell'organico di 77 unità (+1,1%).

Negli ultimi dieci anni di attività e nel solo perimetro nazionale gli investimenti industriali realizzati dal gruppo Ferrero sul territorio hanno raggiunto 1,4 miliardi di euro. L'azienda spiega che tra i nuovi prodotti che hanno trascinato le vendite ci sono i biscotti Kinder Kinderini, Nutella Gelato e Nutella Croissant. È stato rilevante anche il contributo del lancio di Fulfil e delle vendite realizzate nell'ambito delle occasioni per il segmento Chocolate, in continuità con quanto consuntivato negli esercizi precedenti. Ferrero Industriale Italia, attiva nella lavorazione e trasformazione di materie prime in prodotti finiti e nella gestione dei rapporti con i terzisti e dei controlli inerenti la qualità attraverso i quattro stabilimenti di Alba, Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant'Angelo dei Lombardi ha realizzato un fatturato al 31 agosto 2024 pari a 860,7 milioni di euro (+6,8%) e un utile di 59,6 milioni di euro (in aumento rispetto ai 56,5 milioni di euro al 31 agosto 2023). "Nonostante le incertezze correlate al contesto economico - spiega l'azienda i n una nota - Ferrero, che da sempre ha voluto assumere impegni concreti di cura e attenzione verso le Persone e il Pianeta, riconoscendone una valenza non secondaria rispetto agli obiettivi di performance economica, ha operato anche sul territorio nazionale per ridurre il proprio impatto ambientale, per sostenere le comunità locali ed i territori in cui opera, anche tramite le attività della Fondazione Ferrero di Alba, promuovendo molteplici iniziative nel campo sociale, culturale ed umanitario. Tra queste, è stato ulteriormente sostenuto Kinder Joy of Moving, progetto dedicato alla diffusione di un'attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport tra i più giovani. Nell'ambito del progetto, è stata ulteriormente estesa un'iniziativa dal profondo valore sociale e culturale, sviluppata con un partner di eccezione: Save The Children.