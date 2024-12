Consiglio regionale del Piemonte approva l'esercizio provvisorio

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questa mattina l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie, portato in aula dall'assessore Andrea Tronzano. Il relatore di maggioranza Carlo Riva Vercellotti (FdI) ha ricordato che il documento "dispone l'esercizio provvisorio del bilancio 2025 dal primo gennaio 2025 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a due mesi". Ad esprimere la voce delle opposizioni la relatrice di minoranza Gianna Pentenero (Pd) che ha sottolineato come "non votare questo Ddl bloccherebbe anche le attività essenziali, per cui ci assumiamo la responsabilità di approvare l'esercizio provvisorio". L'assemblea di Palazzo Lascaris ha anche dato il vis libera al anche al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2027.